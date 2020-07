Volta al confinament: Escenari base o risc de cua?

Parlar està sobrevalorat, no obstant això, en temps de màxima incertesa és el que a un li toca fer. "No em diguis el que saps, mostra'm el que saps" em deia el meu pare en els meus anys de facultat. El seu lema quedava recollit en frases del tipus: "Saber no és fer", o "el món real recompensa al que executa". M'hauran de perdonar però avui, una vegada més, els diré el que sé. Intentaré compensar-los dient també el que farem.

El dimecres passat mantenia una suggestiva xerrada amb el meu equip de gestió a Madrid. Els vaig transmetre la meva incomoditat amb la situació actual. Al meu cap, el número 1 del hit parade de totes les preocupacions era la incessant enfilada de rebrots de la Covid-19. M'incomoda, en primer lloc, perquè se suposava que el rebrot havia de donar-se a l'octubre i pel que sembla s'ha avançat tres mesos. Això significa que no disposarem d'aquest període estival de calma necessari per a preparar-nos millor de cara al teòric rebrot de tardor (que per descomptat, segueix en el calendari de tots els viròlegs). En segon lloc, m'incomoda per la possibilitat que aquesta nova expansió del virus pugui posar fre a les recentment estrenades mesures de reobertura econòmica o, fins i tot, ficar-nos de nou en un lockdown econòmic, la qual cosa resultaria en un definitiu coup de grace per a l'economia, i probablement, per als mercats. Segur que vostès també estan sospesant aquesta possibilitat.

En el meu treball em trobo versions discrepants, i per descomptat estimacions contradictòries. És el resultat de tenir punts de vista diferents. És en aquesta tasca de pronunciar-me sobre la credibilitat de tots els arguments on per fi trobo una mica de calma i alè dins la meva incomoditat. No diré eufòria, però sí que esperança en què tot això, finalment, acabi bé. Aquest és el fragment que voldria subratllar en la lectura d'avui.

Crec que és poc probable tornar a reeditar un episodi de contracció econòmica severa com la que vam patir a l'abril-maig. Aquesta opinió està basada en l'actual resposta política davant els nous rebrots. Fixin-se com les accions de les autoritats (als EUA) estan sent molt més focalitzades i selectives. És molt possible que els errors del març (i les seves conseqüències econòmiques), ens han pogut ensenyar a evitar la malaptesa de tornar a cometre'ls. Per què dic això? Per exemple, al març gairebé totes les activitats off-line van col·lapsar els EUA, amb un resultat devastador, perquè fins i tot aquells estats amb escassa o nul·la afectació per la Covid-19 van mostrar un nivell d'esfondrament econòmic similar al d'aquells estats que estaven en l'epicentre de la pandèmia. Aquest patró de contracció indiscriminada també es va donar en l'àmbit d'indústries. Fins i tot, aquelles que requerien d'una escassa interacció entre persones també es van col·lapsar al principi.

Avui, després del rebrot posterior al Memorial Day (del 25 de Maig), contemplem el desenvolupament d'un resultat totalment diferent de l'observat a l'abril. Els estats amb una taxa menor de contagis mostren un creixement més accentuat en mobilitat i ocupació de restaurants en comparació amb aquells estats amb lectura més alta de contagis. L'aproximació més selectiva de les autoritats provoca un desenvolupament no tan uniforme dels fets. Això és bo. I encara que en alguns estats pogués donar-se el cas que alguns negocis minoristes haguessin de tancar de nou, hem notat com molts d'aquests negocis han après a sobreviure: Restaurants fent lliuraments a domicili, botigues d'alimentació facilitant vendes a peu de carrer, etc.

Per descomptat, m'incomoda la possibilitat de veure un creixement exponencial en les hospitalitzacions, que comporti la saturació dels sistemes públics de salut i eventualment un nou repunt de decessos. Si això passa, podríem veure nous confinaments i tancaments d'activitats econòmiques. Però basant-me en les respostes polítiques actuals, i en la informació mèdica, m'atreviria a dir que tal resultat ha de ser considerat com un risc de cua, lluny de representar un escenari base. Un resum del qual els vull traslladar avui podria ser el següent:

1. Si la pandèmia persisteix, és més probable que el creixement econòmic als EUA es moderi abans que es col·lapsi.

2. Ara que hem assistit a una recuperació en "V" en molts dels mercats més importants, així com en molts altres agregats econòmics, la pregunta és si el que ve és una "W". Seguint amb l'entretingut joc d'assignar una forma o lletra al que hi ha per venir, diria que l'escenari que més encaixa amb el meu plantejament seria una recuperació en forma d'escala. Una combinació d'acceleracions i pauses en l'activitat, resultat d'uns empresaris (i consumidors) que continuen sospesant qüestions vàries com els avanços mèdics o l'expectativa de suports explícits des dels bancs centrals.

3. El mercat d'Equity podria estar començant a posar en preu aquest escenari de pauses i pujades. Vegin com el comportament relatiu entre cíclics i defensius s'ha aplanat.

Sigui com sigui, una pausa sempre és millor que una "W".