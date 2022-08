Andorra la Vella busca un terreny per fer un 'espai de transferència' pels mesos que l'abocador del Maià estigui tancat

Andorra la VellaAndorra la Vella no tindrà cap abocador. Així ho ha remarcat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, qui ha expressat que a Andorra la Vella és molt complicat fer un abocador perquè "no tenim molt espai i tots estem d'acord que a la part més nord del país hi ha més espai". En aquest sentit, i per tal de trobar una solució per quan l'abocador del Maià estigui tancat durant els mesos d'hivern, la cònsol ha informat que estan buscant algun terreny per fer "un espai de transferència" que serviria com un indret d'estocatge provisional perquè "durant l'hivern puguem deixar-hi la runa de la construcció i aleshores, a l'estiu, que es pugui traslladar a l'abocador definitiu".

Marsol ha indicat que l'espai no hauria de ser molt gran, al voltant d'uns 8.000 metres quadrats. Tot i així, la corporació encara no té cap terreny definit. "Encara no ho hem estudiat", ha expressat, assegurant que el buscaran, però "no sé si el trobarem", ha indicat Marsol, qui ha assegurat que s'esforçaran per trobar-lo. De fet, la cònsol ha reconegut que a Andorra la Vella hi ha molta construcció i, per tant, "s'ha de buscar una solució per aquest abocament de terres mentre sigui la temporada d'hivern".