Benedicció del bestiar d'Ordino amb relleu generacional garantit

OrdinoLa zona de la Clara de la Rabassa, a la vall de Rialb d'Ordino, ha tornat a ser l'epicentre de la festa dels ramaders de la parròquia. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat la tradicional benedicció del bestiar de la parròquia. "En aquests moments, avui hem passat el bestiar de la banda d'Arcalís i la Coma cap a la vall de Rialb", ha informat el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat d'Ordino, Eduard Betriu, ja que coincideix amb el canvi d'herbes en l'equador de la campanya d'estiu. El conseller ha volgut agrair a totes les famílies ordinenques que preserven el patrimoni, la muntanya i el sector ramader. Ordino és una de les parròquies amb més tradició ramadera i, segons Betriu, el relleu generacional està garantit. "En aquest sentit, a Ordino anem ben encaminats", ha expressat, remarcant que hi ha molts joves dins de les famílies ramaderes de la parròquia.

En total, han pujat a la vall de Rialb al voltant d'uns 200 caps de bestiar, amb unes 140 vaques de cria, 80 eugues de cria i uns 50 caps més de vedells i poltres. Aquest dia serveix per passar el bestiar de les herbes emprius a les herbes comunes. Betriu ha comentat que el nombre de caps de bestiar és molt similar al dels altres anys, i ha especificat que a Ordino hi ha al voltant d'unes set explotacions ramaderes més tres explotacions d'ovelles casolanes. La sequera d'enguany també ha fet patir la campanya d'estiu. "Hem arribat a un punt molt crític" pel que fa a l'herba, ha declarat el conseller, però, tot i així, el bestiar ha aguantat prou bé perquè no hi ha hagut cap sobrecàrrega. "Si no hagués plogut aquests dies, hauríem tingut problemes per acabar l'estiu", ha remarcat, assegurant que amb aquestes precipitacions tenen l'estiu garantit.

Durant la benedicció, també han pres part representants del consell general i de l'executiu, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Des del Govern es té molt interès perquè es conservi aquest dinamisme en la ramaderia, la qual està molt activa a Ordino, i volen que s'estengui a la resta de parròquies, ha destacat la ministra, qui ha assegurat que la nova llei d'agricultura i ramaderia que van aprovar fa poques setmanes ha de servir perquè s'assentin unes bases interessants per a la diversificació del sector. Entre les diferents mesures, es recullen demandes dels ramaders, com una actualització automàtica dels ajuts. "La conjuntura actual és complicada, amb el preu de l'energia i amb el preu dels aliments per al bestiar i, per tant, aquesta mesura ajudarà molt", ha remarcat, afegint que també hi ha tot una sèrie d'elements urbanístics que han de servir perquè els ramaders puguin "desenvolupar de la millor manera possible les seves explotacions amb una millora de les edificacions o de les infraestructures". A més, també ha destacat que la llei permetrà que puguin diversificar les explotacions amb energies renovables, com també gestionar els allotjaments turístics.

Així doncs, Calvó ha reiterat que els neguits que el sector "ens han anat traslladant, els hem anat incorporant". Com a exemple, la ministra ha explicat que el darrer decret que van aprovar actualitzava els ajuts del sector equí, així com també han estat treballant sobre les penalitzacions de l'herba. A més, la ministra també ha avançat que aquest dijous s'ha reunit amb el sector oví, i que de cara al setembre, incorporaran una modificació de la normativa per incloure les seves demandes. "Ells són els qui coneixen el que necessiten i nosaltres estem aquí per respondre a les seves necessitats i per mantenir la ramaderia", ha reiterat, i ha remarcat la importància que fan les explotacions ramaderes a l'hora de mantenir el bosc net en un estiu amb tanta calor com el d'aquest any.