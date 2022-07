"Canvi espectacular" a Prat de la Creu

Andorra la VellaAquest dilluns al matí s'ha donat el tret de sortida a les obres d'embelliment i de construcció de la xarxa de calor del tram de Prat de la Creu situat entre el nou carrer del Consell General i el de la Roda. Els treballs s'allargaran durant set mesos i serviran, no només per fer arribar la cogeneració a més edificis, sinó també per embellir la part exterior de la via. De fet, tal com ha posat en relleu la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, aquest carrer experimentarà un "canvi espectacular".

La cònsol major de la capital ha recordat que inicialment el comú no tenia la intenció de dur a terme aquestes obres aquest any però que el fet que FEDA executés els treballs per allargar el projecte de la cogeneració ha fet que s'hagi "aprofitat el moment" per fer els treballs d'embelliment i de millora dels serveis al mateix temps. Aquesta obra, ha destacat Marsol, és "important" i es duu a terme en un carrer on "els ciutadans constataven problemes" a les rajoles que tenen ja vora la trentena d'anys. De fet, aquesta primera fase suposa un embelliment del paviment, que constarà d'un granit de colors, i es faran jardineres en forma de banc i es millorarà l'enllumenat. Els treballs, ha destacat Marsol, ha obligat a talar arbres, cinc de moment, i és previst que se n'hagin de tallar més. "Em sap greu pels arbres però no hi podem fer res, en posarem de nous i en anys estaran igual d'espectaculars", ha justificat la cònsol, que ha recordat que en tot el carrer hi ha uns 73, alguns dels quals ja havien hagut de ser talats per malalties.

Les obres que ara s'inicien són la primera fase de l'embelliment de Prat de la Creu i comprenen la vorera que passa pel davant del Govern. Més endavant es faran altres fases que, en principi, seran més senzilles ja que no caldrà fer uns treballs tant importants com els d'ara per la xarxa de cogeneració. Marsol ha admès que serà una intervenció que pot comportar molèsties ja que es tracta d'una via molt concorreguda, però ha demanat comprensió a veïns i conductors. "Intentarem que les molèsties siguin les mínimes possibles", ha destacat. També ha recordat que aquesta és una zona limitada a 30 quilòmetres per hora i que a poc a poc els conductors s'han de conscienciar d'aquesta limitació. "Hem de ser conscients que és una zona urbana".

Els treballs tenen un cost d'uns tres milions d'euros que assumeixen FEDA (1,7) i el comú d'Andorra la Vella (1,1). Precisament, la mandatària comunal ha destacat la importància de l'obra, ja que acosta una font d'energia alternativa a una zona molt concorreguda de la parròquia.

El gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, ha recordat que el projecte de portar calor a les llars aprofitant la planta de valorització de residus de la Comella va arrencar el 2019 i que s'ha anat desplegant per fases. Actualment, ja arriba a una trentena d'edificis, la qual cosa representa "mil llars equivalents". Amb aquesta fase que arrenca ara, es podrà arribar a una trentena d'immobles, és a dir, 1.700 llars equivalents. "Cal destacar que pràcticament tothom que està a la zona d'influència està decidint embrancar-se", ha valorat Travé, que ha concretat que l'estalvi en emissions de CO2 serà d'unes 5.000 tones a l'any, és a dir, "el que poden arribar a contaminar 2.500 vehicles circulant per Andorra durant un any".

Al seu torn, el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat també que es tracta d'una obra "molt important", ja que suposa apropar una font d'energia alternativa a l'elèctrica a aquesta zona. Així, ha recordat que es tracta de la part final del projecte des de la planta de valorització i que tenint en compte els preus actuals de l'energia obres d'aquestes característiques tenen "cada dia més sentit". També ha fet notar la bona acollida que el projecte està tenint: "La resposta dels clients és molt bona i tenim moltes demandes" per embrancar-se a la xarxa, ha dit. D'aquesta manera, ha manifestat que la companyia està avaluant la "capacitat" de produir més energia alternativa a l'elèctrica i que cap a finals d'any poden tenir un pla concret amb el redimensionament d'aquesta línia d'actuació. D'aquesta manera ha concretat que les zones cap a on pot incrementar-se la implantació d'aquests projectes són les "troncals" a les obres que s'han fet a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i al projecte del Pas de la Casa.