El concurs d'escultures de neu torna al Pas de la Casa

EncampEl comú d'Encamp recupera les escultures monumentals de neu al Pas de la Casa en el seu format de concurs i amb participació d’escultors internacionals, tal com havia tingut lloc abans de la pandèmia. Tot i que l’any passat es va fer una adaptació de l’esdeveniment, amb una exhibició d’una gran escultura, un pop gegant, elaborada per tres artistes del Principat, Ítziar Bàdenas, Arnau Orobitg i Emma Regada, la voluntat del comú era la de reprendre el format de concurs per poder veure durant un cap de setmana el treball de les diferents parelles d’artistes que hi poden participar, un màxim de quinze.

Les inscripcions al concurs es tanquen aquest dimecres 25 de gener. Els primers inscrits han agraït que es reprengui aquesta cita anual ineludible en el calendari artístic i han acollit amb molta motivació la temàtica d’enguany 'les grans dones de la història i les seves aportacions' en les que s’han de basar les propostes escultòriques del concurs, informen des del comú.

Els visitants podran gaudir en directe de les diferents tècniques i del talent dels artistes participants, en el seu espai de treball i exposició, és a dir la plaça de l’Església del Pas de la Casa i els seus voltants, ja que, des de divendres 10 de febrer fins diumenge 12, es transforma en un gran taller d’escultura a l’aire lliure.

L’entrega de premis tindrà lloc diumenge al migdia, un cop el jurat hagi emès el veredicte i s’hagi fet el recompte de la votació popular.

El simposi internacional compta amb dues categories, la professional i la d’estudiants. Els premis per a la primera categoria són de 1.000, 700 i 500 euros, per a la primera, segona i tercera millor esculura, respectivament. Per a la categoria d’estudiants els premis són de 500, 250 i 100 euros, respectivament. S’atorgaran també dues mencions, la d’Excel·lència d’Andorra, atorgada pel comú d’Encamp, i la d’Excel·lència del públic, atorgada pel vot popular, emès durant el cap de setmana.