Encamp destina prop de 170.000 a la programació cultural de la parròquia pel 2023

EncampEl comú d'Encamp destina prop de 170.000 euros a la programació cultural de la parròquia durant el 2023. Així es desprèn de l'edicte publicat aquest dimecres al BOPA, en el qual s'adjudica la contractació d'activitats i espectacles a Vershine, SL, Gatzara Espectacles, SL, Jarana, SLU i Andorra Animació. Entre les propostes contractades, hi figuren el festival de titelles d'Encamp i del Pas de la Casa, musicals infantils, teatre per adults, tardes d'estiu a Encamp, activitats infantils al Pas, espectacles de llum, làser o mapatge per Encamp, els espectacles relatius a la revetlla de Sant Joan arreu de la parròquia, l'animació pel Sopar de Gala d'Encamp, la Nit de Bruixes i el concert per la Festa del Poble, que disposa d'una partida de 35.779,36 euros.

Festa del poble i Festa Major d'Encamp

El comú també ha adjudicat la contractació d'activitats i espectacles per la Festa del poble i la Festa Major d'Encamp per un import de gairebé 70.000 euros, dels quals 49.850 es destinen exclusivament a la Festa del poble. Segons s'indica al BOPA, la Festa Major comptarà amb actuacions musicals i activitats aquàtiques.