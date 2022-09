Escaldes adjudica a Copsa l'obra del projecte Caldes per 4,5 milions d'euros

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha adjudicat a la societat Copsa, per un import de 4.550.000 euros, la reforma i embelliment de la part alta de la parròquia on es durà a terme el projecte Caldes. La corporació ha aprovat la contractació durant la sessió de comú d'aquest dijous, en la qual la cònsol major, Rosa Gili, ha posat en relleu que l'obra és "essencial" perquè revalorarà l'entrada i tornarà a posar "la parròquia a dalt de tot, com ha estat durant molts anys". A més, ha recordat que l'embelliment, juntament amb Caldes, és "l'aposta estrella per tornar a dinamitzar Escaldes" i ha destacat que l'obra farà augmentar "el volum de turistes i residents que s'apropen a la zona".

Per la seva banda, des de l'oposició de Demòcrates, Miquel Aleix ha assenyalat que no "és el moment oportú" per dur a terme el projecte a causa de la incertesa econòmica i ha valorat que seria necessari destinar esforços a altres indrets i infraestructures de la parròquia, apuntant que potser, finalment, "no acaba tenint l'atractiu que pensem".