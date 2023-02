Escaldes inicia les obres de millora del Prat del Roure

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha iniciat ja les obres per a la rehabilitació de la sala d'actes del Prat del Roure i la recepció d'Esports. Cal recordar que els treballs han de servir per posar solució a les filtracions d'aigua i s'aprofiten, també, per canviar el fals sostre i el revestiment del terra de la sala. Tal com informen des del comú escaldenc a través de xarxes socials, la recepció d'Esports es trasllada al primer pis de l'edifici. L'accés es farà temporalment per la porta ubicada a les escales del complex.

Cal recordar que el comú destina 382.800 euros a la reforma de la sala polivalent del Prat del Roure. Tal com es va concretar en la sessió de consell de comú en què els treballs van ser adjudicats, es tiraran endavant millores al sostre, ja que hi ha goteres, i també s'optimitzaran aspectes relacionats amb la seguretat i el paviment. La voluntat és que els treballs estiguin enllestits durant la primavera perquè la sala pugui acollir els diversos actes que entitats i el comú hi volen dur a terme. Un primer concurs va quedar desert i es va optar, finalment, per una consulta de preus de la qual en va resultar adjudicatària Urcosa.