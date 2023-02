Estalvi energètic d'un 31,8% al gener a Encamp

EncampEncamp ha registrat una reducció del consum energètic del 31,8% durant el mes de gener en comparació al mateix període del 2022. Així ho han informat des del comú, que valora "molt positivament" l'adequació i el resultat de les mesures implementades per incrementar l'estalvi energètic a la vila.

En aquest sentit, des de la corporació recorden que entre les accions dutes a terme destaca la instal·lació de sensors de moviment en edificis i sensors crepusculars a la via pública, ressaltant que, en tot moment, s'ha mantingut la il·luminació a les zones necessàries per garantir la seguretat dels ciutadans, com per exemple als passos de vianants.

Cal recordar que el comú també va veure reduït en un 30% el seu consum el passat mes d'octubre, d’acord amb el conveni signat a principis entre tots els comuns i el Govern per intentar reduir la despesa energètica al país. Tanmateix, la corporació va començar a aplicar mesures d’estalvi abans de l’estiu de forma gradual, però fins a l'octubre no es van implementar.