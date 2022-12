L'aparcament dissuasiu de Santa Coloma no dona els resultats esperats

Andorra la VellaL'aparcament dissuasiu que el comú d'Andorra la Vella havia habilitat a Santa Coloma amb preus especials per incentivar que la gent hi deixés el vehicle i es desplacés al centre d'Andorra la Vella en transport públic o a peu no ha tingut "el resultat que ens esperàvem" i, per tant, passarà a ser un aparcament "convencional", amb les tarifes vigents a la resta.

Així ho ha manifestat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha destacat que "la majoria" de conductors que l'ha fet servir i s'hi ha aparcat és "gent de la zona" amb la qual cosa es considera que "no és just" que hi hagi unes tarifes especials si no compleix la missió per a la qual havia estat dissenyat. De fet, ha puntualitzat que no hi ha "cap abonament" de persones que treballin a la parròquia i volguessin fer servir aquest estacionament per deixar-hi el vehicle i anar al seu lloc de treball a peu o en transport públic.

D'altra banda, durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dilluns també ha transcendit que els propietaris de la parcel·la on està habilitat l'aparcament parc Central 2 han rescindit el contracte i el comú ha de deixar l'espai el 31 de gener. Tal com ha explicat la cònsol major, sembla que els privats tenen la intenció de continuar explotant un aparcament. "Si el mantenen, estarem encantats", ha valorat Marsol, que ha afegit, però que "si volen construir estan en el seu dret i és legítim". La cònsol major, però, ha destacat que la pèrdua d'aquest aparcament no hauria de tenir un impacte negatiu, ja que ha recordat que el comú ha habilitat l'espai que ocupava l'antiga plaça de Braus on s'han guanyat 180 places de més, amb la qual cosa "es compensa sobradament" la possible pèrdua del parc Central 2.