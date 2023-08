Les llicències urbanístiques d'Encamp es podran fer per la web a partir del 21 d'agost

Andorra la VellaEl comú d'Encamp ha informat que les llicències d'urbanisme es podran tramitar íntegrament de forma telemàtica a través del web comunal a partir del pròxim dilluns 21 d'agost.

En total, hi haurà divuit tramitacions en l'àmbit urbanístic que es podran fer 100% a través d'Internet, des de la sol·licitud fins a la resolució. Una d'elles, la sol·licitud de llicència d'obres menors, ja es podia fer digitalment des de l'any 2022, on en total es van registrar 229 sol·licituds d'aquest apartat.

La incorporació telemàtica d'aquestes sol·licituds s'emmarca en el projecte de digitalització i ampliació de la tramitació electrònica que s'està duent a terme des del comú d'Encamp. La iniciativa té l'objectiu de facilitar els processos administratius als ciutadans perquè puguin fer les tramitacions sense haver-se de desplaçar, guanyant en servei i eficiència.

Documentació signada i, si escau, visada electrònicament

Per poder fer els tràmits de forma telemàtica caldrà disposar del certificat electrònic. En cas d'actuar com a persona física, el certificat es pot demanar directament al comú d'Encamp. Si s'actua com a representant d'una societat, aquest s'ha de demanar al Govern d'Andorra.

Pel que fa als col·legis professionals, hauran de presentar la documentació en format digital (en PDF), signats i, si escau, visats electrònicament.

Des del comú d'Encamp s'informarà l'associació de contractistes d'obres d'Andorra (ACODA) i als col·legis professionals del país de la nova metodologia de tramitació telemàtica i de la documentació que cal aportar per dur a terme les llicències urbanístiques.