Nou parc d'esbarjo caní a Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha inaugurat aquest dilluns el nou parc d'esbarjo per a gossos ubicat a la zona de les Molleres, just al costat de l'aparcament per a cotxes i d'una zona infantil. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que "tot neix d'una proposta veïnal, i veient que l'altre parc que tenim ens estava funcionant molt bé, vam decidir començar els estudis per tirar-ho endavant". En el mateix sentit, la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell ha afegit que "el parc ve a resoldre, també, un problema de rosegadors que teníem en aquest espai i que ens havien comentat els usuaris de la zona infantil". La cònsol ha remarcat la importància dels dos parcs i ha afirmat que "ajuden a la convivència i permeten que els gossos puguin estar en llibertat, perquè a les zones urbanes, no és possible".

Quant als costos, Gili ha indicat que no els podia especificar, atès que tota la feina s'ha fet, directament des dels serveis comunals. Pel que fa als treballs realitzats, Vendrell ha indicat que el gruix de la feina s'ha centrat en la neteja i el desbrossat de la zona, que, a més a més, "ha servit per reivindicar els arbres que ja hi havia plantats aquí amb anterioritat". El següent pas en l'execució va ser la creació dels dos camins, per connectar la porta de la part més elevada amb la que hi ha al peu de la carretera de l'Obac. Aquesta feina també es va dur a terme amb personal propi del comú.

Finalment, Gili i Vendrell han exposat que quedava una darrera part per dur a terme, que és portar aigua a la zona. En aquest sentit, la consellera ha explicat que "primer volíem inaugurar el parc, i després, com que és una obra d'una mica més d'envergadura, portarem l'aigua des de l'altre costat de la carretera. Ja tenim els pressupostos sobre la taula per a fer-la". La cònsol ha afegit que l'obra no es limitarà només a donar aigua potable al parc d'esbarjo per a gossos, sinó que s'estirarà la línia perquè també n'hi hagi a la zona infantil.