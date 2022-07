Ordino vol revisar globalment el POUP per definir la parròquia

OrdinoEl comú d'Ordino ha donat aquest divendres el vistiplau definitiu a les modificacions del pla d'urbanisme (POUP) en una sessió extraordinària en què s'ha tornat a palesar la unitat de majoria i oposició sobre aquests canvis. D'aquesta manera, hi ha hagut unanimitat en l'aprovació definitiva de la norma després que la comissió tècnica d'urbanisme (CTU) hagi avalat aquesta mateixa setmana la proposta. Davant algunes de les veus crítiques per aquests canvis el conseller de X'Ordino Enric Dolsa ha volgut incidir que s'han fet "per prudència" per intentar aturar la "construcció desmesurada" que hi ha hagut a la parròquia i ha remarcat que "no van contra ningú". "No hi ha ni guanyadors ni perdedors sinó que l'únic que guanya és la parròquia", ha argumentat. Al seu torn, el cònsol major, Josep Àngel Mortés ha destacat que no li han arribat queixes tot i que sí "gent preocupada" sobre els canvis, que han estat explicats a aquelles persones que han demanat aclariments. En aquest sentit, ha manifestat que desconeix si hi ha persones que poden portar la norma a la justícia però ha emfasitzat que "s'ha mirat jurídicament" i els canvis s'adiuen a la llei. Tenint en compte que Ordino ha hagut d'actuar per frenar la construcció Dolsa ha carregat contra l'executiu i ha manifestat que hi ha "una disbauxa general" i que "el Govern ha de governar i en temes com el creixement s'ha de definir", en canvi, ha afegit, que ha estat "un campi qui pugui i no només a Ordino".

Dolsa ha lamentat, també, que des de l'executiu tampoc hi hagi hagut una acció decidida per solucionar el tema de l'habitatge i s'ha queixat que tinguin terrenys com el de Borda de Sales "morts de riure". "No ho entenc, però espero que [a aquest govern] li quedin quatre dies", ha conclòs.

Un cop aprovats els canvis que han de fer, entre altres, que les parcel·les mínimes per edificar siguin de 500 metres per "esponjar i tenir més zones verdes" i que els edificis perdin alçada en les zones urbanes 1 i 2, tant des de la majoria com des de l'oposició s'ha posat en relleu que ara cal obrir la reflexió per fer una modificació aprofundida del pla d'urbanisme. S'hi ha referit Mortés, que ha manifestat que cal "fer un pas més enllà" i revisar el POUP "amb altres elements" de tal manera que aquesta revisió tingui un impacte positiu per a la parròquia. Sobre quin ha de ser el límit de creixement, ha manifestat que és "difícil limitar el creixement en quantitat" però que es poden tenir en compte altres elements com per exemple els recursos hídrics.

En el mateix sentit, tant Dolsa com la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, han coincidit en la necessitat de revisar el pla d'urbanisme. Així, Dolsa ha demanat que hi hagi "celeritat" per afrontar aquesta revisió. Ha lamentat que el primer pla es "llancés a les escombraries" i ara s'hagi demostrat que els diferits que preveia "eren bons per a Ordino". En aquest sentit, ha tornat a incidir en el fet que ells ja van advertir que calia fer una modificació del POUP amb calma i que, en canvi, es van fer canvis "de pressa i corrents" la qual cosa ha portat a un creixement "desmesurat". Així, ha emfasitzat que "no pot ser" un creixement d'un 14 o 15% quan hauria de ser molt menor, entorn del 3%, i ha remarcat que si no s'haguessin fet els canvis ara impulsats a finals d'any hi podria haver hagut un augment del 40%. Al seu torn, Tudó ha manifestat que ara cal "arromangar les mànigues" i deixar "clars" els punts que tenen a veure amb el pla d'urbanisme. També ha destacat que segurament caldria una revisió de la llei del sòl. La consellera també ha recordat que van advertir del creixement que estava tenint la parròquia i ha considerat que ara el que cal és que s'obri una reflexió sobre el futur a llarg termini.

A l'últim, Mortés ha volgut recordar que els canvis no afecten els projectes que estan entrats sinó que seran d'aplicació als que es presentin a partir d'ara.