Pas endavant per enderrocar l'antiga plaça de Braus

Andorra la VellaPas endavant per a la transformació de la zona de Doctor Vilanova. El comú d'Andorra la Vella ha convocat aquest dimecres el concurs per a l'enderroc de l'antiga plaça de Braus. D'aquesta manera, les empreses interessades en poder dur a terme aquests treballs tenen fins al 29 de setembre per presentar les seves ofertes i els plecs de bases s'obriran el dia 30, amb la qual cosa, les obres podrien arrancar durant la primera quinzena del mes d'octubre.

Cal recordar que a principis del mes d'agost el comú d'Andorra la Vella va aprovar una transferència de crèdit de 150.000 euros per encarar aquests treballs, que han de durar uns dos mesos. La corporació ha esperat primer al desmuntatge de l'estructura del Cirque du Soleil per poder licitar aquests treballs, que són un primer pas perquè es pugui fer el vial d'entrada a la parròquia, és a dir, l'ampliació de Doctor Vilanova a tres carrils. Precisament, la corporació també va aprovar en la mateixa sessió de consell de comú signar un contracte amb la part privada de la parcel·la on està la plaça de Braus per un termini de dos anys, un cop no s'ha formalitzat el que hi havia previst per un termini de 30 anys per fer-hi el multifuncional. Inicialment en aquest espai es bastirà un aparcament a l'espera de poder determinar quin projecte s'hi fa de manera definitiva.