Recollida de firmes per "salvar" el parc infantil del Prat Gran de Sant Julià

Sant Julià de LòriaVeïns de Sant Julià de Lòria han iniciat una campanya de recollida de firmes per aturar la construcció de la residència universitària al Prat Gran de la parròquia amb l'objectiu "de salvar el parc infantil" de la zona. Segons indiquen a la campanya, engegada a través de Change.org, consideren que sie l comú decidís tirar endavant la insfraestructura a l'indret "perjudicaria a la comunitat i als infants que gaudeixen de les instal·lacions actuals.

En aquest sentit, remarquen que l'espia és "històric, emblemàtic, polivalent i molt important per a la recreació i el benestar dels nens i nenes, joves i famílies". A més, asseveren que l'espai de lleure és necessari per millorar la qualitat de vida dels lauredians. Es mostren en contra de la construcció de la residència perquè pensen que podria generar "contaminació visual i acústica" i augmentaria el trànsit de "persones foranes" que trencarien "la tranquil·litat i calma de Sant Julià", com indiquen que ha passat a altres països amb aquesta mena d'equipaments.

"En lloc de construir al nostre parc, proposem que es busqui un altre emplaçament que no afecti ni a la comunitat ni als infants", assenyalen. A hores d'ara la petició acumula gairebé 500 signatures i s'espera que la xifra continui en augment.