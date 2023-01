Rècord d'espectadors a 'Els Pastorets', 1.500 persones

Escaldes-EngordanyL'incendi al Centre cultural i de congressos lauredià no ha impedit que 'Els Pastorets' hagin tingut un èxit espectacular en la seva 29a edició. Ho ha manifestat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, qui ha assenyalat que al llarg de les set funcions que s'han dut a terme al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, l'espectacle ha aplegat fins a 1.500 espectadors, una xifra que supera en aproximadament 300 persones, l'afluència assolida a les edicions prèvies a l'esclat de la pandèmia del coronavirus.

"Estem molt content i molt agraïts amb Escaldes per la seva acollida", ha asseverat, tot indicant que l'increment es pot deure al desplaçament de l'espectacle fins al Prat del Roure escaldenc, una ubicació que "dona proximitat a la part alta del país, qui també han vingut". Tot i l'èxit obtingut i la gran col·laboració entre administracions comunals, des de Sant Julià tenen clar que la voluntat és que 'Els Pastorets' puguin tornar a casa, al Centre cultural i de congressos, al desembre per a la 30a edició de la funció.

En relació amb el format de l'obra, que, de la mateixa manera que l'edició passada, ha introduït la modalitat musical al repertori, Codina ha comentat que es tracta d'un valor afegit que aporta el canvi de direcció cada dos anys i ha destacat que es tracta d'un format "que ha tingut molt bona acollida per part del públic".

D'altra banda, quant a la previsió de canviar la direcció de l'espectacle per a la 30a edició, la cònsol ha matisat que encara està per decidir i no es descarta que repeteixin en una tercera ocasió, tenint en compte que les dues funcions que han preparat han tingut algun contratemps. La primera, per la pandèmia de la Covid-19 i enguany pel malaurat incendi, motius pels quals considera necessari "valorar moltes coses abans de prendre decisions precipitades de cara a la 30a edició de 'Els pastorets'."