La targeta PK d'Andorra la Vella servirà per pagar els parquímetres a partir del setembre

Andorra la VellaAra fa tot just un any el comú d'Andorra la Vella va implantar els nous parquímetres, en els quals es pot pagar fent ús de la targeta de crèdit i també d'una aplicació. Ara fa un pas més i serà possible també abonar aquests estacionaments amb la targeta PK. Així, aquest dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'adjudicació a la unió temporal d'empreses Maviparq - Eysa dels serveis per a la implantació d'aquest pagament, per un import de 25.031 euros.

Cal recordar que va ser el juliol de l'any passat quan el comú de la capital va iniciar la digitalització dels parquímetres, substituint, de forma progressiva, els vells aparells pels nous.

El pagament amb la targeta PK als parquímetres es preveu que es pugui posar en marxa a partir del mes de setembre, segons informen des del comú. La idea és que la targeta pugui tenir una mena de 'moneder' virtual i que pugui servir per pagar, de forma que es vagi descomptant aquest fons. També a partir del mes de setembre la corporació comunal vol començar a analitzar la possibilitat de tornar a introduir la possibilitat de pagar amb monedes, ja que els nous parquímetres no permeten, ara com ara, aquesta opció. De fet, en el moment de la posada en marxa dels nous aparells des del comú es va defensar aquest pagament amb targeta eliminant les monedes, però ja es va remarcar que si hi havia molta demanda de ciutadans que volien fer el pagament en efectiu es podria avaluar aquesta petició.