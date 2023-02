Una trentena de padrins degusten el trinxat de Carnestoltes d'Ordino

OrdinoLa gent gran de la parròquia d'Ordino ha gaudit aquest dimarts del tradicional trinxat de Carnestoltes a la casa pairal, una festivitat que ha estat força concorreguda amb una trentena de padrins i padrines, qui també han compartit taula amb els cònsols, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, i la consellera d'Administració, Cristina Montolio.

Els actes específics de celebració del Carnaval amb la gent gran, continuaran dimecres de la setmana vinent, 16 de febrer, amb un berenar organitzat per la parròquia d’Encamp, on hi ha previst que assisteixin altres cases pairals i facin una comparsa.