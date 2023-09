Tret de sortida a Encamp a un cap de setmana sardanista, malgrat la pluja

EncampCap de setmana sardanista a Encamp, que acull el 28è Concurs de colles sardanistes i el 34è Aplec de la sardana. El tret de sortida als actes s'ha donat aquest dissabte a la tarda, amb la celebració del concurs que ha comptat amb un total de quatre colles participants provinents de Catalunya. La pluja ha fet la guitza als participants i la cita s'ha hagut de traslladar al complex esportiu després que estigués tot ja preparat per fer-ho a la plaça dels Arínsols.

Precisament sobre la pluja ha bromejat el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, que ha destacat que "malauradament encara no està a les mans dels cònsols, potser el proper mandat intentarem arribar-hi" i ha recordat que l'alternativa és la sala de festes si bé ha desitjat que el programa previst per a diumenge es pugui fer a la plaça per donar "rellevància" i "enfortir la cultura catalana", ja que si es fa a l'exterior l'acte té més visibilitat.

Cal recordar que l'any 2022 el comú d'Encamp va agafar el relleu a l'agrupació sardanista La Grandalla després de més de trenta anys d'història per tal de mantenir aquest esdeveniment que congrega a Encamp una bona representació de colles sardanistes. L'esdeveniment s'impulsa des del comú d'Encamp en col·laboració amb les entitats i federacions de colles sardanistes de Catalunya i de les terres de Lleida. En aquest sentit, Rascagnères ha manifestat que mantenir aquest esdeveniment va ser una aposta de la corporació comunal que té "molt d'èxit", ja que aplega moltes persones. En aquest sentit, també s'ha mostrat confiat que la tradició es mantingui tal com demostra la participació de joves en l'esdeveniment.

Els guanyadors del concurs han estat en categoria de colles veteranes, Fonts de Valldans (Ponts) en primer lloc; Enèrgica (Esparraguera), en segon i Continuïtat (Terrassa), en tercer. A la categoria de colles grans ha guanyat Amunt i crits (Terrassa).

El cap de setmana sardanístic continuarà diumenge amb el 34è Aplec de la sardana. El programa sardanista constarà de dotze sardanes en la ballada de matí i tretze en la de tarda. La cita serà, si el temps ho permet, a la plaça dels Arínsols.