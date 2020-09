L'ANC d'Andorra carrega contra l'Estat espanyol

A diferència del què han fet al territori català, on aquest dilluns proliferaven les concentracions de protesta contra la decisió del Tribunal Suprem espanyol d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, la delegació andorrana de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) no ha convocat cap acte de protesta, “a causa de la situació sanitària”. Per això, l'entitat ha enviat un comunicat que denuncia que “el govern d'Espanya dona un cop d'estat jugant un joc brut i al mateix temps perillós”.



L'Assemblea entén que “el poble català està dolgut de mort, ple d'odi i de ràbia, envers tots els dictadors que ens volen vençuts. El govern d'Espanya no sap del que és capaç un poble ferit. Nosaltres sempre hem defensat la pau, fins i tot, innocents com som, hem posat l'altra galta, però ara hem de dir prou i per damunt de tot, proclamar la independència. Prou de rebre tants cops i tantes humiliacions”.



Pels motius exposats, l'entitat conclou que “volem sortir d'Espanya, un país, ancorat en una dictadura, que encara avui, es permet el luxe d'empresonar polítics, i persones amb altres ideals, d'apallissar al poble per no estar agenollat, destituir les nostres institucions, mentre faciliten la fugida a un rei corrupte, mentre premien als opressors, mentre donen suport a un rei dictador, mentre manté un tribunal de justícia mafiós i mentre s'amaga darrere dels atemptats de Barcelona i Salou. És hora d'estar units, per sobre dels interessos particulars i partidistes. És hora que tots tinguem una mateixa senyera, que porti la paraula 'Llibertat'”.