Andorra la Vella invertirà l'any que ve 10,6 milions d'euros

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous, amb els vots en contra de l'oposició, un pressupost per al 2021 de 46,7 milions d'euros, un 6,05% inferior als comptes d'aquest 2020, que ascendien a 49 milions. El cònsol menor i conseller de Finances, David Astrié, ha defensat que es tracta d'un pressupost que "reactiva l'economia, genera oportunitats i llocs de treball i alimenta la roda del teixit productiu" i en aquest sentit, ha defensat els 10,6 milions previstos per a inversions reals. Tal com s'ha esmentat, l'oposició hi ha votat en contra, ja que consideren que hauria d'haver estat "un pressupost compartit, consensuat" i que hagués recollit la "sensibilitat" i les accions que creuen que caldria en temps de pandèmia, tal com ha manifestat la consellera del PS+I Dolors Carmona.

Astrié ha detallat que en el capítol d' inversions es destinaran dos milions d'euros al projecte de remodelació de la plaça de la Rotonda i la zona adjacent i els 1,3 milions al projecte del centre d'interpretació de la bicicleta. També es faran els treballs per evitar la caiguda de blocs rocosos a la zona de la Gavernera (200.000 euros); la renovació dels 85 parquímetres de la parròquia que inclouran la possibilitat de pagar a través d'una aplicació (570.000 euros); la remodelació de la façana i els interiors dels pisos de l'hostal Calones; o l'habilitació d'espais per a joves a l'estadi comunal, on es traslladarà la Central (100.000 euros). A més, ha detallat que es milloraran el control dels vehicles amb lectura de matrícules als aparcaments o que es destinaran 100.000 euros a la millora de les voravies. També hi ha una partida de 46.000 euros que es consultarà amb la ciutadania. Les inversions, ha defensat Astrié, són en quantitat similars a les que s'han fet aquest 2020, ja que aquest any la previsió era de 14 milions, però en aquesta quantitat hi havia inclosos els quatre milions dels Serradells. El cònsol menor ha detallat que la previsió és que a finals del 2021 l'endeutament se situï al 68,64% del límit, que és del 200%.

Des de l'oposició, tal com s'ha esmentat, han lamentat no haver pogut participar en l'elaboració del pressupost i Carmona ha detallat un seguit de qüestions que els hagués agradat que hi estiguessin recollides. Així, ha esmentat exoneracions per a les famílies; ampliar les activitats culturals també familiars; la millora de la casa pairal; una política social "més ambiciosa" o ampliar l'oferta de propostes per a infants i joves. A més, no veuen de bon ull que el comú faci inversions que van "en detriment de l'ocupació d'espais públics" i en canvi la corporació vagi a pagar lloguer a altres punts, com per exemple el local que es vol llogar com a espai de trobada intergeneracional i que estarà prop del parc Central. "Volem col·laborar, però si no tenim un retorn creiem que estem infrautilitzats", ha manifestat Carmona.

Taxa per la tinença de gossos

En el marc del consell de comú també s'ha aprovat l' ordinació tributària de l'any que ve, que no preveu que s'apugi cap taxa i només contempla la creació de la de tinença de gossos, que serà de 25 euros a l'any per animal. A més, s'ha aprovat que els establiments que han patit les conseqüències de les restriccions de mobilitat als països veïns (bàsicament bars, restaurants, comerços i hotels) rebran el retorn de la part proporcional de l'impost de radicació i les taxes associades, sense que hagin de fer cap tràmit. La corporació calcula que aquestes ajudes a les empreses suposin uns 300.000 euros que se sumen, ha manifestat Astrié, als 600.000 que el comú va deixar d'ingressar en concepte d'impostos arran de les conseqüències de la primera onada i que també van ser retornats als establiments. Des de l'oposició s'ha reclamat que hi hagi més ajudes a les empreses i la cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que si cal es faran noves ajudes de cara al 2021, tot i que ha desitjat que "no sigui necessari".

També s'ha donat llum verda a l'ordinació de preus públics, que es mantenen també respecte del 2020 i que inclouen dues noves tarifes: la de l'analítica de sang pel registre dels gossos i que té un cost de 28,22 euros i les de les classes virtuals dels Serradells. Pel que fa a la primera, la dels gossos, Astrié ha comentat que aquells que facin aquesta prova al seu ca en els vuit primers mesos de l'any no hauran de satisfer aquesta tarifa.

Obres a Callaueta i l'avinguda ¡ d'Enclar

D'altra banda, i tal com ja s'havia anunciat, han estat adjudicades les obres per a la remodelació del carrer Callaueta, per un import de 380.000 euros. El carrer serà per a vianants i és previst que els treballs estiguin enllestits el 26 de març. Tot i que aquest punt ha estat aprovat per unanimitat, des de l'oposició s'ha lamentat que no s'hagi consultat a tots els veïns els canvis que s'hi volen fer. També hi ha hagut unanimitat en l'aprovació de la reforma i embelliment d'una nova fase de l'avinguda d' Enclar, concretament la que va des de la rambla de la Margineda fins a l'espai Columba. Els treballs han recaigut en l'empresa Comesa i tindran un cost de 590.368 euros. La cònsol major ha subratllat el fet que la previsió era que aquestes obres costessin un milió d'euros i ha celebrat que les propostes que estan rebent en els darrers mesos per a treballs públics sovint se situen per sota del previst. El termini de durada d'aquests treballs és de quatre mesos i suposarà l'ampliació de les voreres i que, per tant, hi hagi més espai per als vianants.

També s'ha donat llum verda al conveni urbanístic amb la propietat i els explotadors del Centre Comercial Andorrà perquè puguin dur a terme els treballs que han de permetre que el passatge Biscariet tingui més espai obert i s'hi faci un parc infantil elevat que serà de titularitat pública. Cal recordar que aquesta acció, juntament amb la del carrer Callaueta, formen part del projecte anunciat aquesta setmana pel comú per canviar la fesomia de la zona de Prada Ramon.

Cadastre

A l'últim, el comú ha aprovat provisionalment el cadastre parroquial que serà sotmès a exposició pública durant dos mesos. Marsol ha recordat que ha calgut 24 mesos de treball i una inversió de més d'1,7 milions d'euros per acabar aquesta feina que reflecteix que a la parròquia hi ha 1.617 edificis; 61.098 unitats cadastrals i 2.070 parcel·les, 400 de les quals encara no estarien edificades. La cònsol major ha destacat la importància que s'hagi acabat aquest treball i ha subratllat el fet que un cop tancat és una eina que no es pot modificar fàcilment, per la qual cosa ha animat els ciutadans a aprofitar aquesta exposició pública per fer-hi les al·legacions necessàries.

Serradells

A l'últim, Marsol ha informat que han fet arribar una carta a la batlle per informar que passades festes tenen la intenció d'iniciar els treballs de reconstrucció dels Serradells, tot preservant els elements que calgui per si calen fer noves proves pericials. La cònsol major, ha incidit en el fet que fa més de dos anys de l'incendi i que consideren que la situació actual ja no es pot allargar més.