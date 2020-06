La Cimera Iberoamericana reprèn la seva activitat amb la celebració de les reunions tècniques i ministerials del seu calendari. Arran de la situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19 arreu del món, aquestes reunions, que són preparatòries de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern, es duran a terme de manera telemàtica. La primera d'aquestes trobades virtuals serà la Conferència de Directors Iberoamericans de l'Aigua, que se celebrarà el 25 de juny. Cinc dies més tard, el 30 de juny, ministres i altes autoritats es reuniran també de forma telemàtica per tractar la crisi del coronavirus.



Tenint en compte les dificultats que s'estan vivint a escala mundial, l'organització considera que la celebració telemàtica d'aquestes reunions incideix, per una banda, amb l'objectiu de mantenir la precaució en l'àmbit sanitari i, per altra banda, en la voluntat de contenir la despesa del sector públic. La celebració de les reunions tècniques i ministerials en format virtual representarà un estalvi considerable respecte del pressupost inicial.



Així mateix, activar el format telemàtic també mostra la voluntat d'Andorra d'innovar, tant en el format de celebració de les reunions, com en la manera de presentar i promocionar el país arreu de la regió iberoamericana. El fet que les reunions i la promoció del país es duguin a terme en format virtual reforça també el lema que el país ha escollit per al seu lideratge de la Conferència Iberoamericana: "Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030".

Reunió extraordinària per la crisi sanitària

Pel que fa a les reunions, la primera de les cites serà el pròxim 25 de juny amb la celebració de la Conferència de Directors Iberoamericans de l'Aigua, planificada inicialment el 23 i 24 d'abril al Centre de congressos d'Andorra la Vella i que se celebrarà de manera virtual.



La pandèmia del coronavirus, les seves conseqüències i les mesures adoptades fins al moment centraran l'atenció de la Reunió extraordinària d'alt nivell de ciència, tecnologia i innovació contra la crisi del coronavirus, que se celebrarà el 30 de juny. Aquesta trobada comptarà amb representants d'institucions de tot el territori iberoamericà. Ministres i altes autoritats debatran de manera virtual durant aquesta reunió preparatòria de la Cimera al voltant de tres eixos temàtics: investigació biomèdica, intel·ligència artificial i salut pública; innovació tecnològica i reprogramació industrial, i societat digital.



Andorra, que ostenta la Presidència temporal de la Conferència Iberoamericana, i la Secretaria General Iberoamericana, organitzen aquesta reunió extraordinària, inicialment no prevista en el calendari d'activitats, en resposta al context generalitzat de crisi sanitària i econòmica arreu del territori iberoamericà. L'objectiu d'aquesta trobada és fer front a la pandèmia actual de manera eficaç a través del multilateralisme. D'aquesta manera, Andorra mostra una vegada més el seu compromís envers el multilateralisme i la seva responsabilitat i lideratge orientant les activitats a les necessitats generades pel context i prenent les decisions que millor convenen als 22 països.



L'essència fundacional de la Conferència Iberoamericana és trobar fórmules solidàries i eficients de cooperació multilateral i, per tant, en les diverses conferències, reunions ministerials i en la Cimera de Caps d'Estat i de Govern es buscaran fórmules de cooperació que integrin, també, la lluita contra els efectes sanitaris i econòmics de la pandèmia.

Format de la Cimera

D'altra banda, durant les pròximes setmanes el Govern durà a terme una ronda de contactes amb els agents nacionals i internacionals implicats en la Cimera per prendre una decisió respecte al format de la reunió dels Caps d'Estat i de Govern dels 22 països de la conferència. Entre les principals opcions que s'avaluen hi ha la de celebrar-la també en format telemàtic durant aquest any, o la de posposar-la a la primavera del 2021.

Nou calendari

Com a conseqüència directa dels efectes de la Covid-19, la Secretaria Pro Tempore andorrana està reformulant el calendari oficial de les reunions de la Cimera. Així, a banda de les dues trobades programades pel 25 i 30 de juny, està prevista la celebració de la 10a Conferència Iberoamericana de ministres de Medi ambient per al 1 6 de setembre; la 19a Conferència Iberoamericana de ministres d'Administració Pública i Reforma de l'Estat entre els mesos de setembre i octubre; la 27a Conferència Iberoamericana de ministres d'Educació per a l'octubre, i la 4a Reunió de ministres i altes autoritats de Ciència, Tecnologia i Innovació també a l'octubre.