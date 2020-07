El Comú reflexionarà un any sobre el futur de les terrasses de l'Av Meritxell

En el marc de l'estratègia de dinamització de la zona comercial per part del Comú d'Andorra la Vella, des de la corporació es tirarà endavant una reflexió sobre les terrasses a l’avinguda Meritxell, motiu pel qual es decretarà una moratòria en la concessió de noves llicències per aquesta zona. La cònsol Conxita Marsol ha manifestat, durant la darrera sessió de comú, que es nota en aquesta zona un “canvi d’hàbits” i que el que voldria la corporació és que aquesta via mantingués l’esperit comercial, amb la qual cosa volen fer un estudi sobre quina pot ser l’evolució dels establiments en el futur. Així, ha concretat que tres locals que abans eren comercials s’han transformat en bars o restaurants i que es vol saber si aquesta és la dinàmica que se seguirà en el futur, més que res, ha puntualitzat, per no prendre decisions que després s’hagin de tirar enrere. Abans de l’estiu vinent, ha dit, aquesta decisió estarà presa.