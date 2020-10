Escaldes donarà fins a 200 euros mensuals per ajudes al lloguer

El comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat, amb l'abstenció de l'oposició, la creació del departament d'Acció Social i l'ordinació de les prestacions socials que aniran destinades a les famílies i persones amb dificultats. Les ajudes que s'han aprovat, i que es podran començar a sol·licitar a partir de la setmana vinent quan l'ordinació surti publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), contemplen un màxim de 200 euros per ajudes al lloguer i a l' alimentació i de 150 euros mensuals per una baixa laboral relacionada amb la Covid-19, per confinar-se per haver de cuidar un fill o persona a càrrec o com a complement per estar en suspensió del contracte laboral, entre altres tipologies.

En la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous s'ha donat llum verda a la creació del departament d'Acció Social, que té voluntat de continuïtat més enllà de la crisi sanitària i que treballarà en l’atenció a les famílies i persones en risc d'exclusió social. Aquest departament comptarà amb dos serveis, el punt d'informació i l'atenció social directa, de la qual s'encarregarà una treballadora social que el comú ha contractat i que s'incorporarà en breu. Aquest departament haurà de ser, a més, el que gestioni les prestacions socials que el comú ja va presentar aquest passat dimecres i que aquest dijous ha aprovat en sessió de consell. Cal recordar que s'hi destina una partida d'un milió d'euros i que van destinades a cobrir diferents casuístiques.

Així, tal com s'ha esmentat, es donaran ajudes d'un màxim de 200 euros al mes per al lloguer i per a l'alimentació, una prestació, aquesta darrera, que s'articularà a través de bons que les persones podran bescanviar a comerços de la parròquia. També es determina una ajuda de fins a un un màxim de 500 euros per a equipaments de la llar. Per a les persones amb discapacitat es preveu, també, fins a un màxim de 500 euros per a prestacions tecnològiques que puguin necessitar i exoneracions totals o parcials del foc i lloc i taxes d'higiene. Pensant en la gent gran s'ha concebut una ajuda de fins a un màxim de 100 euros al mes per poder rebre ajuda en la higiene de la llar i se'ls exoneraran els serveis comunals que necessitin. Per a les famílies amb fills a càrrec s'han previst ajudes de fins a un màxim de 150 euros per a material educatiu; de 100 per a material esportiu i cultural i fins a un màxim de 100 euros per a transport. També es preveu una ajuda de màxim 50 euros al mes per a reforç escolar i fins a 12 euros l'hora per a guarda d'infants. A més s'exoneraran activitats esportives i culturals. Pensant en els joves la corporació comunal ha previst ajudes de fins a un màxim de 500 euros per a l'emancipació i 200 euros mensuals per al transport per anar a estudiar a l'estranger. I per a aquelles persones més directament afectades per la Covid-19 es preveu fins a un màxim de 150 euros al mes per baixa laboral; per confinament o per ERTO.

Des de l'oposició han justificat l'abstenció manifestant que estan d'acord amb la creació del departament i amb el fet que hi hagi ajudes socials però creuen que cal una major concreció de la documentació que la persona ha d'acreditar per justificar la seva situació de vulnerabilitat. També lamenten que es donin "duplicitats" amb les ajudes que dona el Govern. En aquest sentit, Núria Barquín, ha recordat que la llei de serveis socials i sociosanitaris ja estableix ajudes que són "les mateixes" que dona el comú”. En aquest sentit, ha manifestat que no es tracta "d'ajudar per ajudar". Al seu torn, Jordi Vilanova ha afegit que cal que "es vetlli pel bon ús dels diners públics" i ha emfasitzat que en veure l'ordinació se'ls genera "una sèrie de dubtes". "La cònsol ha dit que han volgut ser àgils però potser han estat poc exigents", ha etzibat Miquel Aleix, remarcant que en la documentació presentada per la majoria troben a faltar "rigorositat".

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, han respost que hi haurà "rigor" en l'atorgament d'aquestes ajudes i han negat duplicitats. En aquest sentit, Gili ha manifestat que no es donaran ajudes "a qui no ho necessiti, tant de bo no les haguéssim de donar", ha afirmat, afegint que han constatat que hi ha necessitats, com el cas de l'habitatge, que "s'han agreujat amb la crisi del coronavirus" i que "malgrat” hi hagi “les ajudes del Govern la gent està patint". "Estem dins el marc de les nostres competències", ha defensat Gili, afegint que des de la corporació s'ha considerat "fonamental estar al costat dels ciutadans" i en tot cas, ha dit, són ajuts “complementaris” als que ja dona el Govern. I quant al fet que Barquín hagi afirmat que es crea un "greuge" amb la resta de ciutadans del país, ja que els altres comuns han confiat en què el Govern ja dona aquestes ajudes, la cònsol major ha manifestat que "res impedeix que la resta de comuns facin el mateix, les nostres ajudes no perjudiquen a ningú".

Cal destacar que les prestacions són cumulatives, és a dir, que en funció de les necessitats les famílies en podran gaudir de més d'una i que es faran valoracions personalitzades per determinar l'ajut concret que necessita una persona o família, tal com ha explicat Mata, que ha afegit que el departament creat té una voluntat de "suport, de treball de camp", ja que el que no es vol "és només gestionar prestacions".