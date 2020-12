Espot defensa que la mobilitat de turistes catalans cap a Andorra és una demanda "legítima i justa"

"Malauradament hem de constatar que el contingut del decret no s'adiu a la demanda legítima i justa [d'Andorra], perquè no contempla l'equiparació entre Andorra i l'Alt Urgell" i només preveu que els residents d'un i d'altre indret es puguin desplaçar d'un lloc a l'altre, però no que la resta de ciutadans de Catalunya puguin venir a Andorra a una segona residència, a un establiment hoteler o un allotjament rural. Així ho ha remarcat aquest dimarts el cap de Govern, Xavier Espot, que ha afegit que s'han mantingut contactes perquè aquesta possibilitat sigui efectiva, però que de moment "no han fructificat".

Espot ha defensat que la demanda d'Andorra perquè turistes catalans puguin venir al Principat és "justa i equitativa i respon a les bones relacions de veïnatge i a la justa contraprestació al suport sanitari" que Andorra ha donat a Catalunya i més concretament a l'Alt Urgell, per exemple fent un miler de TMA a residents en aquesta comarca. "La situació actual no comporta cap millora per Andorra, en tot cas, per l'Alt Urgell", ha destacat Espot, afegint que la millora recollida per Catalunya és "clarament insuficient i cal anar un pas més endavant". A més, ha destacat, no hi ha cap "raó sanitària o epidemiològica que ho justifiqui".

D'aquesta manera, el cap de Govern ha destacat que tal com està redactat el diari oficial de la Generalitat de Catalunya no hi ha discussió sobre el fet que es pot ultrapassar el confinament comarcal per anar a veure una persona propera o un familiar, però "la dificultat interpretativa" està en si es vol anar fora de Catalunya a una segona residència o a un hotel. En aquest sentit, ha recordat que "l'equiparació era la premissa" perquè estigués permès i si es fa "una interpretació estricta" queda clar que no es pot.

Espot ha remarcat que continuen incidint perquè es doni resposta favorable a la petició d'Andorra: "no és per manca d'insistència nostra", ha dit, tot recordant, però, que no és una qüestió que estigui a les mans d'Andorra resoldre.