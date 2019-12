El Funibus arribarà a la Bartra i Valira Nova

A partir de les vacances de Nadal i fins al final de la temporada d’hivern, el Funibus donarà servei a les zones de la Bartra i Valira Nova. El canvi de recorregut es deu a una modificació del plec de bases que comparteixen el comú d’Encamp i la Cooperativa Interurbana, empresa adjudicatària del servei, pel qual els autobusos que fan el servei del Funibus podran incorporar publicitat de Crèdit Andorrà, mantenint així el contracte que té la Cooperativa amb l’entitat bancària. Seran quatre les vegades que l’autobús farà el nou recorregut, a dos quarts de deu, a les onze, a dos quarts de quatre i a les sis de la tarda. “Veurem l’ acceptació i l’afluència que té per incorporar-lo en els futurs plecs”, ha afirmat el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, en la roda de premsa posterior al consell de comú celebrat aquest dilluns.

El Funibus ha estat un dels temes aprovats durant la sessió de consell de comú, així com l'adjudicació per al projecte de recondicionament i enderroc del Prat Gran, adjudicat a l'empresa Suport per un import de 2.622 euros. Lligat a això, també s'ha adjudicat el projecte de reforma de l'edifici de serveis comunals, on es traslladarà el servei de circulació i de Policia un cop comencin els treballs al parc. El projecte ha estat encarregat a la mateixa empresa per un import de 4.400 euros. Pel que fa als propers passos cap a l'entrega dels terrenys a la propietat, Torres ha explicat que els treballs d' enderroc està previst que s'adjudiquin entre els mesos de març i abril i s'allarguin durant tres mesos.

Així mateix, els consellers també han aprovat provisionalment el pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Encamp ( Poupe). El pla es va portar al consell de comú del passat mes de juliol i, després d’aprovar-lo internament, es va obrir un període d’esmenes perquè els propietaris poguessin fer al·legacions. Se n’han recollit 47, gran part resoltes favorablement, i que tenien a veure amb l’ajustament dels límits de les unitats d’actuació o amb l’organització d’aquestes. El document haurà de ser aprovat per la Comissió Tècnica d’Urbanisme del Govern. D’aquesta manera, el grup de la majoria compleix l’objectiu de fer la publicació del pla abans d’acabar el consolat.

Durant la sessió de consell de comú també s'ha aprovat la instal·lació de càmeres al passeig de Mojàcar, amb l'objectiu d'evitar actes de vandalisme, així com conscienciar a la gent de la importància de recollir els excrements de gos. L'adjudicació ha tingut un cost de 35.600 euros i la durà a terme l'empresa AERCO. Així mateix, s'han adjudicat per 52.491 euros a l'empresa Tecnicand els treballs de recondicionament d'un tram del carrer en direcció a Sant Romà de les Bons, on hi ha un talús desestabilitzat i s'han produït petits despreniments. També s'han aprovat el nou ordenament tributari comunal, que manté gran part de les taxes amb els mateixos preus però que incrementa d'acord amb l'IPC els preus públics.

Balanç de legislatura

El d'aquest dilluns ha estat el darrer consell de comú per a una part de l'equip comunal, que no repetirà en la legislatura que ve. Un d'ells és Jordi Torres, que després d'haver estat vuit anys al comú, com a cònsol major i menor, marxa content, després de veure que "el 90% dels projectes que portàvem al programa s'han tirat endavant", tot mantenint "la gestió financera rigorosa, seguint la línia de l'anterior cònsol Jordi Mas".

També ha estat l'última sessió de consell de comú per a Pere Marsenyach, de PS+Independents. Marsenyach marxa veient que "alguns dels punts importants no han quedat aprovats, com l' acord d'intencions", però satisfet de la inversió feta a la parròquia amb l'objectiu de dinamitzar-la. L'A+Independents també marxen sense veure una solució a l'acord d'intencions, i desitjant més inversió al Pas de la Casa. Amb tot, el conseller liberal Jordi Troguet creu que és " gratificant com a ciutadà haver passat pel comú per veure com funcionen les administracions".