Gili no descarta aportar una part del pressupost al fons solidari

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha confessat que encara estan valorant si afegeixen al fons solidari del Govern una part dels 2,5 milions d’euros que tenen previstos en el pressupost per ajudar la parròquia en la crisi de la Covid-19. Segons Gili, “a dia d’avui encara no ens hem pronunciat; ja veurem si posem una part d’aquests diners dins del fons del Govern”, ha admès. En qualsevol cas, ha volgut recalcar que primer “els ho farem saber a totes les parts implicades, a comuns i l’executiu, abans de fer l’anunci”.

Des del comú s’ha deixat clar que primer s’ha d’aprovar el pressupost per valorar si desvien una part al Govern. “L’estem treballant a marxes forçades i no podem donar una data, tot i que esperem que sigui aviat”, ha puntualitzat la cònsol.

Aprofitant la compareixença davant dels mitjans que la cònsol havia convocat per parlar de la reobertura de les escoles bressol, Gili també ha opinat sobre la rebaixa salarial dels funcionaris. “Ens ha sorprès que a través d’un projecte de llei, el Govern digui el que han de fer unes institucions, els comuns, que no depenen d’ells”, ha afirmat la cònsol major. En aquest sentit, ha afegit que serà la justícia qui determinarà si hi ha hagut una “ invasió de competències” amb la proposta de l’executiu. També ha explicat que, malgrat tot, “la proposta s’està avaluant des del comú i que s’hauria de veure què cobra cadascú i el percentatge que en trauria cada implicat. Crec que és un element a tenir en compte”.