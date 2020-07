Horitzó 2023, sense projeccions econòmiques

El full de ruta per a la legislatura que el Govern va presentar aquest dilluns és un “document inconclús”, ja que no inclou les projeccions econòmiques que han d’acompanyar totes les accions que es volen dur a terme. Així ho considera el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que ha manifestat que “sense aquestes projeccions” és “impossible pronunciar-se” al voltant d’aquest document per als propers tres anys, l’anomenat Horitzó 23 que l’executiu ha presentat aquest dimarts a membres del grup parlamentari socialdemòcrata.

Des del PS han fet arribar ja a l’executiu la petició que aquestes projeccions econòmiques li siguin lliurades per poder analitzar abastament quin és el cost de les accions plantejades pel Govern, un fet al qual s'ha compromès el cap de Govern, Xavier Espot. “Ens impossibilita opinar en no conèixer quina és la viabilitat econòmica i financera del document, no entenem que no contingui la projecció econòmica; els diners no són gratuïts i el Govern està jugant amb una certa il·lusió òptica d’anar obtenint finançament però els diners s’han de tornar”, ha opinat López, manifestant que demanar finançament a organismes internacionals o a una entitat financera com Crédit Agricole, “no és la solució” ja que els diners “s’han de tornar” i a més pagar interessos.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata considera que cal que es doni tota aquesta informació i, en aquest sentit, ha comentat que el que no pot ser és que “estigui amagada” i que a l’hora de presentar aquest projecte no s’expliqui “l’altra cara de la moneda”. “No es pot obviar el 50% de la informació”, ha afirmat López, sense voler entrar a valorar les propostes que recull el document en si, ja que ha manifestat que encara no les han pogut analitzar.

“El Govern ha fet un exercici de priorització que valorem, que està bé que s’endreci la legislatura però no es pot explicar això com si estiguéssim en període de Nadal, la carta als Reis és molt maca de fer però no existeixen i algú ha de pagar”, ha conclòs López.