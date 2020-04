Jover anuncia que es negocia amb el Banc de desenvolupament europeu finançament per la crisi de la Covid-19

El debat sobre el finançament extern ha estat ben present en la sessió de Consell General que s'està celebrant aquest dissabte per votar la segona llei òmnibus. Així, davant una reserva d'esmena que el PS havia presentat, el ministre de Finances, Eric Jover, ha anunciat que s'està negociant amb el Banc de desenvolupament europeu una línia de finançament associada a la Covid-19. També ha destacat que entrar a formar part d'aquest banc costaria uns tres milions d'euros, que s'haurien de satisfer en quatre anys. A més, ha remarcat que es continua negociant l'adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI). Davant aquest anunci el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha torna¡t a incidir en els beneficis que el país pot treure de l'adhesió al banc de desenvolupament, una opció que fa temps el PS va posar sobre la taula.

I és que en la represa de la sessió del Consell General a la tarda, des del PS s'ha continuat defensant les reserves d'esmena que han estat tombades per la majoria i l'abstenció de Terceravia. El PS volia carències per a qualsevol préstec i des de la bancada de la majoria el conseller de Ciutadans Compromesos Carles Naudi els acusava de "populisme" i de promoure el "cafè per a tots", fent una similitud del posicionament del PS amb formacions "d'extrema esquerra" com Unidas Podemos. A més, afegia que amb la proposta del PS, es deixava "la banca a precari". El conseller del PS Roger Padreny li ha respost que el PS no està dient que no es pagui sinó que el que es defensa és una carència de tres mesos que pogués ser prorrogable per tres mesos més.

Durant el debat el ministre portaveu i de Finances ha concretat, arran de la reserva d'esmena del PS que volia que es creés una comissió per analitzar les dades de les ajudes i que aquestes fossin públiques, que l'executiu ja ha resolt 822 sol·licituds de crèdits tous del total de 1.437 peticions que s'han rebut. Un total de 106, ha afegit, han estat desestimades. En la discussió sobre la publicitat de les dades estadístiques també hi ha intervingut el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha lamentat, per exemple, que no es tingui informació tan important com els llocs de treball que s'han destruït durant la crisi. Gallardo li ha respost que el Govern va facilitant dades sobre el registre creat però López li ha remarcat que les que cal són les que tenen a veure amb la baixa al registre de la CASS.