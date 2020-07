López acusa Jover de mentir sobre l'FMI

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha denunciat aquest dijous que Govern ha enganyat la ciutadania i els responsables polítics sobre les condicions d'accés al Fons Monetari Internacional. "En política no tot s'hi val. Hem de defensar les nostres propostes i les nostres idees, però el que no es pot fer, de cap de les maneres, és enganyar la gent", ha assenyalat López, "i més quan parlem de la nostra adhesió al Fons Monetari Internacional. Accedir a l'FMI té un cost molt elevat per als ciutadans i té una sèrie de conseqüències que Govern no està explicant", ha afegit.

Els socialdemòcrates alerten que el cost d'accés al fons no és de 4.677 euros anuals, com ha volgut fer entendre Govern. "Això no és veritat: la quota és de 101,6 milions, 75 milions dels quals estaran inutilitzats. De la mateixa manera que els diners que els ciutadans dipositem en concepte de fiança quan lloguem un pis, aquests 75 milions d'euros és una bossa de diners de la qual no podrem disposar. No els tens", ha explicat.

Segons López, Govern està “enganyant la gent maquillant la realitat. Han d'explicar què hi guanyem entrant a l'FMI per què la ciutadania puguem valorar si tenir 75 milions d'euros bloquejats és poc o és molt. Però això no ho fan. El que si fan és mentir al voltant del que suposa aquest ingrés", ha conclòs.