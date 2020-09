Marsol i Gili es donen una setmana per decidir sobre la circulació del carrer Sant Andreu

Les cònsols d'Andorra la Vella i Escaldes Engordany, Conxita Marsol i Rosa Gili, han posat aquest divendres sobre de la taula la idoneïtat o no del tall del sentit de circul·lació del carrer Sant Andreu, en el marc de la prova pilot que la corporació de la capital va posar fa un mes. Segons explica el comú escaldenc en un comunicat, perquè la reunió ha estat a porta tancada, Gili ha traslladat a Marsol la seva preocupació per les conseqüències i disfuncions que aquesta mesura pot provocar, i que de fet ja ha provocat en certa manera al llarg d’aquest mes, en el trànsit rodat d’Escaldes-Engordany però també el més que previsible col·lapse quan s’afegeixin els vehicles arribats de les parròquies altes, cada matí, especialment els de La Massana i Ordino. Aquesta situació “pot esdevenir greu” amb l’imminent inici dels col·legis, en pocs més d’una setmana, considera la part escaldenca.



Gili ha explicat a Marsol que tenint en compte que l’accés a la vall central des de les valls del nord es fa, principalment, per tres vies (Túnel del Pont Pla, Fiter i Rossell i Sant Andreu) tallar el sentit sud del carrer Sant Andreu resulta minvar un 33% la capacitat “teòrica” d’absorció d’aquestes vies, carregant les altres dos sobre manera.



Després de compartir arguments, les dues cònsols han convingut, a instància de Marsol, que es donen una setmana, com a molt, per a determinar quina ha de ser la solució viable per a un retorn a la normalitat.



Tant Marsol com Gili han convingut, també, en una reunió amb un clima que han qualificat de “cordial”, que promoure l’ús del transport públic ha de ser un altre dels factors de relaxació del trànsit i han parlat de continuar en aquesta línia.