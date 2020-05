Montaner demana sobre la compra de quatre respiradors

La consellera general del grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Carine Montaner, ha entrat a la Sindicatura una pregunta escrita al Govern on demana, d’una banda, “a canvi de què l’empresa A2 Security ha participat en les operacions de compra del material sanitari” i, d’una altra, “si l’administració general va passar un contracte amb l’empresa A2 Security, i si la resposta és afirmativa precisar per quins serveis prestats i per quin import”.

Tal com informen des de Terceravia, Montaner ha formulat aquesta pregunta escrita relativa a un aspecte de la contractació pública, després de la publicació d’un article a un mitjà del país on s’indicava que: “Dextro, (…) va proporcionar quatre respiradors no invasius (…) després de contractar al CEO Philips Espanya i es van aconseguir quatre aparells per 58.000 euros. En aquestes operacions hi va participar l’empresa andorrana A2 Security, propietat de Toti Garcia" i que, segons la mateixa informació, "no va cobrar res per la seva aportació”. La consellera general de Terceravia ha recordat que Garcia era la persona escollida com a candidat a cap de seguretat de la Cimera 2020, pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, segons informacions publicades a mitjans del país. “Es tracta d’una persona afí al partit Liberals d’Andorra”, ha afegit Carine Montaner.