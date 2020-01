National Geographic explorarà la flora i fauna del país

El fotògraf i explorador espanyol de National Geographic Jaime Rojo treballarà durant tot un any a les muntanyes andorranes amb l’objectiu de donar a conèixer la fauna i flora autòctones més enllà de les fronteres. Ho farà gràcies a l’acord signat entre Andorra Turisme i Disney, després de tres anys d’estratègia conjunta. Per fer-ho, Rojo comptarà amb la col·laboració de l’empresa andorrana Pirenalia, amb experiència investigant la flora salvatge i oferint sortides a la natura. Així s’ha presentat aquest dimecres en una roda de premsa, on s’ha volgut apostar per oferir una part d’Andorra desconeguda per a gran part dels visitants. El treball compta amb un pressupost de 650.000 euros procedents d'Andorra Turisme.

L'elaboració del projecte es durà a terme durant tot el 2020 amb una estratègia comunicativa transversal i a través de diferents mitjans de comunicació. Rojo i l'equip de Pirenalia duran a terme tres sortides a la natura, una entre els mesos de gener i febrer, la segona entre els mesos de maig i juny i la darrera entre setembre i octubre. Dites sortides es podran seguir a través de les xarxes socials, on Rojo i l'equip andorrà farà un diari de camp per donar a conèixer l'evolució dels treballs. El resultat seran tres vídeos diferents, un article a la revista National Geographic i una exposició fotogràfica itinerant de cara a finals d'any, que anirà lligat a un taller de fotografia ofert per Rojo i dirigit a fotògrafs aficionats.

El treball que dirigirà Rojo, guardonat amb premis com el World Press Photo o el Wildlife Photographer of the year, obre la porta a crear sinergies amb altres ministeris. D'aquesta manera, comptaran amb el suport del ministeri de Medi Ambient per obtenir més coneixements de cada espècie. El treball de camp es farà per tot el territori, focalitzant per parròquies l'activitat de cada espècie que es vulgui observar.

Desestacionalització del turisme

Tant Andorra Turisme com l'executiu veuen en el projecte un impuls per desestacionalitzar el turisme més enllà de la temporada d'hivern. "Que la persona que acostuma a venir a esquiar tingui la possibilitat de fer una experiència d'estiu que fins ara no feia", ha explicat la ministra de Turisme, Verònica Canals. Però l'aliança amb Disney i National Geographic també comportarà l'obertura del mercat a un altre tipus de visitants "que potser veuen un fre a venir a Andorra amb la visió que tenen fins ara del país", ha apuntat Canals.

Des d'Andorra Turisme, la col·laboració amb National Geographic, capçalera que forma part de Fox i que es va fusionar amb Disney el mes de març, és l'exemple que "els grans països fan aliances amb les grans marques". El director general de la societat, Betim Budzaku, ha posat en relleu que aquest fet els fa poder apostar per "canals Premium i que donen una visió molt més diferenciada d'un país o un destí". En aquest sentit, Budzaku ha reafirmat la voluntat de l'entitat de seguir col·laborant amb la filial de Disney a Espanya i Portugal, tant amb publicitat directa a mitjans audiovisuals com amb contractes relacionats amb personatges de la multinacional nord-americana.