Oposició més ferma a Ordino

Saber si la bona sintonia que hi ha hagut al comú durant els darrers quatre anys continuarà durant aquesta nova legislatura ha estat un dels temes més presents en la sessió de consell de comú d'aquest dijous d'Ordino. Per una banda, el conseller de l'oposició de X'Ordino, Enric Dolsa, ha remarcat en més d'una ocasió que amb ell, les sessions de comú no seran ràpides ni aniran amb presses. "Juntament amb el meu equip, treballarem tots els ordres del dia i vindrem aquí a fer la nostra feina", ha comentat Dolsa, qui ha destacat que les sessions duraran el que hagin de durar segons l' ordre del dia, perquè qualsevol sessió "mereix un debat". Pel que fa a l'altra consellera de l'oposició, Sandra Tudó de MovemOrdino, ha insistit en el fet que continuarà fent un treball constructiu per la parròquia. "Desitjo que el bon ambient continuï pel bé de la parròquia". A banda, ha indicat que durant els passats quatre anys van demanar ser una oposició més present a les comissions i esperen que així sigui.

En resposta, l'actual cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha comentat que l'oposició, mentre respecti les normes i el funcionament del comú, pot fer el treball que cregui convenient. En aquest sentit, ha volgut afirmar que no creu que la bona sintonia s'acabi, "simplement crec que serà diferent". "Al final és una qüestió de persones i cadascú té la seva actitud i la seva forma d'actuar". També ha insistit en l'aspecte que les sessions "no han de ser cap guerra" i l'ordre del dia es debatrà el temps que faci falta. Quant a la brevetat d'algunes sessions dels darrers anys, Mortés ha assegurat que si duraven menys temps era perquè la feina estava feta amb anterioritat amb les comissions i s'informava a l'oposició amb total transparència. "Si una sessió es pot fer en 3 minuts es farà i si hem d'estar-hi 3 hores, les hi estarem", ha indicat l'actual cònsol major qui ha afirmat que passaran "tota la informació abans de les sessions" i serà l'oposició qui decidirà les observacions que marcaran el tempo de les reunions.

Nova junta de govern i comissions permanents

La primera sessió de consell de comú també ha servit per aprovar la nova junta de govern integrada pels vuit consellers de la majoria. A més, també s'han designat les comissions permanents amb els següents presidents: Josep Àngel Mortés presidirà la comissió d'Obres i Urbanisme i la comissió mixta de Límits Parroquials; Samuel Duró (conseller major) encapçalarà la comissió de Manteniment, Serveis i Circulació; Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social serà liderada per Eva Choy (cònsol menor); Administració i Comerç serà presidida per M. Cristina Montolio (consellera); Xavier Herver (capità i conseller) dirigirà la comissió de Comunicació, Sistemes d'Informació i GDH; Eduard Betriu (conseller menor) la d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat; Jordi Serracanta (conseller) la de Turisme, Dinamització i Esports i, finalment, Maria del Mar Coma (consellera) presidirà la comissió de Finances i Pressupost.

Respecte a les comissions, Tudó ha posat èmfasi en la d' Administració i Comerç, ja que ha explicat que des de MovemOrdino no acaben de veure-li massa el sentit. A banda, també ha afirmat que "per organització i per portar una bona dinamització de la parròquia" la comissió de Cultura, Dinamització i Turisme haurien d'estar juntes. Finalment, ha demanat que totes les comissions siguin de treball i no informatives perquè així els electors es puguin sentir representats en les decisions que es prenen des del comú.

Durant la sessió també ha tingut lloc el nomenament i el jurament del nou secretari general, Gilbert Blasi, antic cònsol menor durant el mandat d'Enric Dolsa. A més, Joaquim Anglada continuarà com a interventor de la parròquia. Quant al nou secretari, Dolsa s'ha mostrat satisfet pel nomenament, ja que ha comentat tenir via directa amb ell.

Canvi d'horari de les sessions de comú

Des de X'Ordino, amb Enric Dolsa com a únic representant en l'oposició, han demanat un canvi d' horari de les sessions de consell de comú i per aquest motiu han reclamat que s'estudiï la possibilitat de realitzar-les més tard de les 18 hores i no a les 13.30. "A banda que com a conseller em va millor, a la gent de la parròquia també, perquè les sessions són públiques i és inversemblant que a les 13.30 hores la gent pugui venir". Dolsa ha recordat que tots els consellers cobren un salari per estar a les sessions i que "s'ha d'estar al servei de la parròquia i no al servei d'alguns altres". Tot el contrari ha opinat la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, qui ha assegurat que ella prefereix l'horari actual i ha comentat que a les 18 hores també hi ha molta altra gent que treballa o té altres tasques. Des de la majoria, Mortés ha declarat que "d'entrada mantindrem l'horari" però que és una qüestió que es tractarà a la junta de govern.

D'altra banda, Dolsa també ha inclòs un altre punt en l'ordre del dia, ja que ha demanat informació sobre les reformes d'un xalet que té un permís per a obres menors i segons el seu criteri, s'hi estan produint obres majors. "No és cap denúncia, tan sols és una reclamació perquè els departaments tècnics del comú vagin i ho constatin".

Obres CEO

Respecte a la reforma que s'està duent a terme al Centre esportiu d'Ordino (CEO), Mortés ha assegurat que tot i haver hagut algun retard per alguns inconvenients, es continua amb la planificació i les obres estaran enllestides al juliol. En aquest aspecte, ha declarat que la llarga llista d'espera que té actualment el CEO, amb més de 200 persones, se solucionarà un cop finalitzi l'ampliació.