Ordino enceta un pressupost participatiu de 50.000 euros

El comú d'Ordino ha presentat dos projectes que tenen "la voluntat d'acostar-nos al ciutadà i de fer-los partícips", ha indicat la cònsol menor, Eva Choy. Per una banda, han posat en marxa la proposta del pressupost participatiu que va néixer durant la campanya electoral, i per una altra, han mostrat el nou butlletí digital informatiu de la parròquia. Pel que fa al pressupost participatiu, el comú ha previst destinar-hi una partida pressupostària de 50.000 euros i hi podran participar tots els residents de la parròquia majors de 18 anys. "Volem donar veu a les inquietuds dels ciutadans", ha comentat Choy.

El projecte consta de dues fases. La primera anirà entre el 3 de desembre i el de 17 de gener i serà quan els ciutadans podran fer les diferents propostes i idees que tenen per la parròquia en qualsevol àmbit. "Hauran d'omplir un formulari que es trobarà a la web del comú", ha explicat Choy, on hauran de fer constar les seves dades i descriure el projecte. Aquella gent que no pugui fer-ho a través d'internet, podrà trucar al comú i telefònicament s'omplirà el formulari, ha expressat la cònsol menor. En finalitzar aquesta fase de recollida d'idees, el comú crearà una comissió tècnica mixta per tal d'admetre les propostes que es trobin dins els criteris de les bases del concurs. En aquest sentit, Choy ha indicat que hauran de ser propostes d'interès general, viables, sostenibles i no hauran de tenir un cost superior als 50.000 euros.

Amb els projectes seleccionats, entre el 25 de gener i el 24 de febrer s'iniciarà la segona fase del procés en la qual s'exposaran les propostes seleccionades i cada ciutadà podrà votar fins a tres projectes, i el quins més vots tingui, serà el guanyador, ha declarat Choy, qui ha comentat que la intenció del comú és que el projecte guanyador es pugui executar durant el primer trimestre del 2021. A més, sobre la partida pressupostària destinada al procés, Choy ha explicat que no tanquen la porta a augmentar-ne la quantitat per futures edicions.

Nou informatiu digital 'Ordino és viu'

Durant la roda de premsa, el conseller de Comunicació, Xavier Herver, ha presentat el nou butlletí de la parròquia 'Ordino és viu', el qual serà en format digital. De fet, ha explicat que durant la pandèmia van veure l'oportunitat de tirar endavant aquest butlletí digital i passar del format paper a "un format audiovisual, interactiu i molt més dinàmic" per arribar a més gent. Entre els canvis, també ha canviat la periodicitat, i ara sortirà cada dos mesos. A més, el contingut també serà inferior al del paper i tindrà al voltant d'una vintena de pàgines. "Vam veure que era una bona oportunitat per deixar el paper de banda", i per tant que fos més sostenible i econòmic, ha dit. De fet, les anteriors edicions en paper tenien un cost d'uns 6.400 euros i el nou butlletí digital costa 1.700 euros.