El PS proposa que els salaris fins a 1.250 euros no tinguin cap retenció

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un total de 77 esmenes al segon projecte de llei de mesures urgents, les quals tenen com a base les 30 propostes que el PS va fer arribar al Govern. Des del partit entenen que la prestació per a les persones assalariades per compte propi, també ha d'observar una proporció amb el salari cotitzat a la CASS, tal com es fa amb les persones assalariades per compte d'altre. A través d'un comunicat, els socialdemòcrates expliquen que han proposat que pels assalariats, els salaris fins a 1.250 euros no tinguin cap retenció. La consellera general del PS, Judith Salazar, ha indicat que a partir d'aquí, la retenció ha de ser progressiva en funció del salari que cobres.

Pel que fa als autònoms, Salazar ha declarat que volen incloure els sis tipus de cotització que la seguretat social aplica. "El que volem és que la prestació que el Govern pagui a aquests autònoms sigui proporcional d'igual manera que fem amb els treballadors: que els autònoms amb menys cotització tinguin un percentatge més alt de retribució de la prestació per part del Govern". A més, com a mesura d'exempció, des del PS també demanen la reducció del 50% de l'import dels lloguers de tots els habitatges per una durada de tres mesos prorrogable.

D'altra banda, els socialdemòcrates asseguren que les seves esmenes se sustenten en la moratòria creditícia, una mesura que no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a dos o tres mesos. Per aquest motiu, creuen que caldria més corresponsabilitat dels bancs, reportant el venciment dels crèdits i préstecs per poder passar el moment de crisi econòmica.