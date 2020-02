El PS qüestiona els organismes de control financer del Govern

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat aquest dimecres una demanda d'informació pel Govern al Consell General, referent al cas d' Assegurances Generals. En aquest sentit, ha explicat que "volem tenir tota la informació per estudiar la manera com s'ha portat tot aquest afer" i, per això, ha qüestionat els organismes de control financer de l'executiu.

López considera que "és molt greu", en referència a la intervenció per part del Govern de la companyia asseguradora, i demostra "que no s'ha après de la gran crisi que vam viure a causa del cas BPA". Pere López qüestiona els òrgans de control financer del país i, tot i que espera estudiar tota la documentació que li aporti el ministeri de Finances, ja constata que "no s'entén que s'hagi pogut ocasionar un forat econòmic tan gran sense que els organismes de control no l'hagin detectat".



El socialdemòcrata vol rebre la informació abans de prendre mesures, tot i que ja ha anunciat que "demanaré la compareixença tant del ministre Jover com del president de l' AFA (Autoritat Finacera Andorrana)". López no descarta tampoc demanar responsabilitats polítiques i recorda que "l'actual ministre de Finances ja estava a l'executiu anterior, però primer volem tenir la informació i després escoltar les explicacions que ens donen".

Cal recordar que la companyia Assegurances Generals va ser intervinguda, l'estiu passat, amb un forat econòmic que s'acosta als quaranta milions d'euros. Un fet que el president del grup parlamentari socialdemòcrata troba " inexplicable". López espera que un cop hagi passat el debat del pressupost en la comissió legislativa de Finances, es pugui donar resposta a totes les seves preguntes perquè, com ell mateix indica, "la legislatura passada va començar amb un cas tan greu com el cas BPA i aquesta ha començat amb el cas Assegurances Generals". Sigui el que sigui, López ha explicat que "la imatge que donem és molt dolenta, sobretot de poc control".