El PS proposa una reducció de fins a un 50% dels lloguers dels habitatges

El grup parlamentari socialdemòcrata ha proposat al Govern que obligui via decret a una reducció significativa de tots els lloguers d'habitatges, entre un 35 i un 50%. El conseller del PS, Jordi Font, ha exposat que es resolgui reglamentàriament els casos excepcionals per evitar l'ofec de les famílies que s'hagin quedat sense cap recurs. Sota el principi de corresponsabilitat, des del partit entenen que cal acordar una reducció significativa i amb caràcter general del preu dels lloguers dels habitatges mentre duri la crisi, l'aturada econòmica i les seves conseqüències.

En aquest punt, a través d'un comunicat, els socialdemòcrates expliquen que torna a prendre una rellevància central la moratòria en els cobraments dels préstecs i de les hipoteques perquè no es produeixin desequilibris de tresoreria principalment en petits propietaris.

Dins de les mesures del lloguer, des del PS també es proposa preveure una ajuda del Govern per a propietaris que de forma documental demostrin que no poden fer front al no cobrament de lloguer per part dels seus llogaters. A més, el partit també proposa la possibilitat d'ajornar el pago de rendes impagades per ajudar a les famílies que no puguin afrontar les despeses de la crisi econòmica ocasionada per la Covid-19. D'altra banda, els socialdemòcrates asseguren que van fer arribar al Govern la necessitat d'una convocatòria exprés d'ajuts a l'habitatge si hi comencen a haver dificultats per pagar lloguers, així com suprimir alguns dels requisits que ara es demanen per poder accedir-hi.