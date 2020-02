El PS torna a demanar per l'accés a la radioteràpia

La presidenta del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, recorda que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va confirmar el passat 4 d'octubre, en resposta a una pregunta escrita presentada per l'exconsellera general, Rosa Gili, un acord de col·laboració amb "una entitat d'excel·lència i elevat prestigi" per articular les fórmules necessàries per accedir als tractaments més avançats com són la radioteràpia d'última generació i la protonteràpia. Aquest acord permetia millorar l'accés d'Andorra a models en xarxa per al tractament oncològic. Per aquest motiu, Vela demana "saber en quin estat es troba aquest acord de col·laboració".

Des del PS també demanen pel nombre de càncers diagnosticats al Principat des de l'any 2015, quins són els tipus, la classificació per gènere i per franges d'edat i quin és el percentatge de persones (homes i dones) que sobreviuen i que no sobreviuen al càncer per aquest període de temps.

"Per dissenyar polítiques públiques i avaluar-les calen dades. En el cas del càncer, a Andorra no tenim aquestes dades i no hi ha un accés directe a aquesta informació", apunta la presidenta del PS. La consellera general ha entrat una sèrie de preguntes al Govern per garantir que, tal com es va apostar, a Andorra "s'ofereixin els millors i més capdavanters serveis als malalts oncològics per facilitar-los la màxima qualitat de vida i garantir la seguretat dels tractaments per tal d'obtenir els millors resultats".

Els socialdemòcrates també volen que el Govern expliqui les funcions i els objectius del Comitè de tumors de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i qui en forma part, si existeix un registre de càncer amb tots els casos diagnosticats entre la població i en un període de temps determinat, i si "a Andorra tenim un pla director d'oncologia".