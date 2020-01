Primera trobada entre l’executiu i el PS per elaborar un pacte d’Estat sobre sanitat

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'han reunit aquest dimecres a la tarda amb els representants del grup parlamentari socialdemòcrata, encapçalats per Pere López, per avançar amb el pacte d'Estat de salut. La trobada, que també es reproduirà amb el grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, ha servit per poder entregar de manera formal la proposta del Govern per assolir l' entesa en matèria de salut amb la voluntat de "mirar si serà ben rebut per les forces de l'oposició i trobar un consens ampli", ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover.

El document busca trobar les millors solucions per evolucionar el sistema andorrà de salut i afrontar els reptes que presenta el sector com ara l’allargament de l’esperança de vida, la cronicitat de les malalties i l’encariment de les tècniques diagnòstiques, segons explica el Govern a través d’un comunicat. La voluntat de l’executiu és mantenir la qualitat del sistema a la vegada que s’assegura la seva sostenibilitat per tal de garantir la cohesió social i la qualitat de vida.

Jover també s'ha referit al pacte d'Estat sobre les pensions. Un assumpte amb el qual ja s'està treballant a través de diferents trobades informals amb les forces polítiques, i també amb actors econòmics del país, per tal de recollir els primers 'feedbacks' per fer, posteriorment, "el llançament de la proposta final".

Mesures insuficients

Després de la reunió, el conseller general del PS, Jordi Font, ha explicat que el document de l'executiu "descriu tot el que vol fer el ministeri de sanitat en els propers quatre anys" en matèria organitzativa però sense entrar en l'àmbit legislatiu. "A nosaltres no ens toca fer pactes d'Estat", ha dit, "i menys en accions que formen part del dia a dia de l'executiu i del ministeri de Salut". Així, Font ha afirmat que "ells ja tenen un pacte d'Estat amb Liberals d'Andorra i Ciutadans Compromesos" amb el que poder impulsar "les polítiques que ells pensen". Ambdues parts s'han emplaçat a finals del mes de febrer per tenir una valoració del document entregat per l'executiu al PS.

Al parer dels socialdemòcrates, l'executiu d'Espot "té una confusió" envers el que significa un pacte d'Estat "i voldrien que ens solidaritzéssim", però "el nostre rol és fer de legisladors". De la mateixa manera, Font ha explicat que "les modificacions no afecten el resultat i als usuaris, però si canvien la relació dels que treballen dins amb el sistema". "Això fa grinyolar la història", ha afirmat el conseller del PS, i "voldrien que nosaltres fóssim còmplices d'aquestes decisions i que el problema fos més suau". Entre els temes que el PS voldria incloure a les converses destaquen la nova llei del SAAS o l'ampliació de la cartera de serveis, incloent-hi els psicòlegs, podòlegs, el canvi de sexe o l'avortament.

En aquest sentit, des del PS opinen que "l'únic pacte d'Estat a priori possible és el d' Europa, perquè no hi ha un producte definit". Amb els altres dos pactes que es proposen des de l'executiu, com són els referents a la sanitat i a les pensions, Font ha reconegut que "és molt més complicat".