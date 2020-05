Retrets al PS per abstenir-se en el text amb noves mesures per als autònoms

El projecte de llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, un text que comporta un seguit de canvis en les prestacions que poden percebre els autònoms, ha estat aprovat amb el vot a favor dels grups de la majoria i Terceravia+Unió Laurediana+Independents i l' abstenció del grup parlamentari socialdemòcrata, un posicionament que li ha costat les crítiques de la majoria i del Govern, que han lamentat que malgrat les "millores" que els text suposa per als treballadors per compte propi des del PS no s'hagi volgut votar favorablement aquest text. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha justificat, entre d'altres, que consideren que aquestes mesures per als autònoms arriben "molt tard i són insuficients", uns arguments que des de la majoria han criticat i que han fet que el cap de Govern, Xavier Espot, hagi lamentat que el PS no mostri "lleialtat institucional" i tampoc no faci "autocrítica".

Espot ha destacat, en la seva primera intervenció per defensar el projecte de llei, que es tracta d'un text que dona seguretat jurídica en els processos judicials i administratius, fixant els terminis que s'han de tenir en compte. També ha incidit en les millores que el Govern ja va anunciar el divendres i que suposa que els autònoms puguin percebre la prestació per fills a càrrec, que l'ajuda per aturada de l'activitat sigui compatible amb la reducció o suspensió de la cotització a la CASS i més, que aquells autònoms que es troben en les bases de cotització del 125% i el 137,5% també es puguin beneficiar de la prestació corresponent al salari mínim, que a més serà retroactiva al mes d'abril. "És una palanca per al retorn a la normalitat de l'administració de la justícia i referma el compromís amb els autònoms", ha defensat Espot, afegint que les mesures suposaran "quatre milions d'euros mensuals al seu favor (dels autònoms)".

López, però, ha manifestat que aquest text mostra "l' erràtica política del Govern pel que fa als autònoms" i considera que algunes de les disposicions que s'hi refereixen "arriben després d'un cúmul de despropòsits". Així, ha lamentat que hagin calgut "cinc setmanes" perquè des de la majoria s'hagi "assumit" que allà on el text anterior deia que l'ajuda per aturada de l'activitat i la reducció de la CASS era "incompatible volia dir això, que era incompatible". I ha manifestat que s'hagi tardat aquest temps en fer els canvis "no és un exemple de diligència ni de bona governança". Ha lamentat que des de la majoria es negui "la mà estesa" que ofereix el PS i ha justificat que no podien donar suport al text, entre d'altres qüestions, perquè no garanteix el 60% del salari mitjà als autònoms quan sí que es fa amb els assalariats i perquè l'ajuda per aturada de l'activitat no es faci extensiva a la segona quinzena del mes de març. Tampoc veuen clar què passarà amb els efectes de diferents disposicions incloses en la segona llei òmnibus un cop es decreti la fi de l'emergència sanitària i no estan d'acord que un cop es reprengui l'activitat ja es comencin a computar els nous percentatges de rebaixa dels lloguers, ja que creuen que hauria calgut "vincular aquests percentatges a d'altres paràmetres".

Espot ha volgut agrair que Josep Pintat hagi "fet gala de sentit d'estat" donant suport a la llei. En canvi, el cap de Govern s'ha mostrat crític amb el posicionament del PS. "No entraré en el seu joc", ha dit, lamentant "el tarannà de picabaralla i de confrontació" que creu que té el grup parlamentari socialdemòcrata i ha censurat que des del PS es vulgui "fer creure" que el Govern i la majoria van a remolc. En aquest sentit, ha destacat que si hi ha "una política erràtica o un cúmul de despropòsits són compartits". Així, ha admès que des del Govern s'hagi pogut fer alguna errada, però ha lamentat que des del PS no es faci autocrítica.

Alta irresponsabilitat

Des de la majoria, un dels que ha estat més crític amb el grup parlamentari socialdemòcrata ha estat el president dels liberals, Ferran Costa, que ha titllat d'"exercici d'alta irresponsabilitat" el posicionament expressat per López. En aquest sentit, l'ha acusat de no voler donar suport a aquest text perquè "no és el seu", malgrat aporta millores per als autònoms. La consellera demòcrata Ester Molné i la presidenta suplent del grup, Mònica Bonell, també han lamentat l'abstenció del PS. Molné ha manifestat que "no és veritat" que des de la majoria no s'estigui ajudant els autònoms i ha emfasitzat que les mesures que s'impulsen són "més beneficioses" que en els països de l'entorn i Bonell ha considerat que des del grup parlamentari socialdemòcrata no s'era "coherent" amb el vot emès.

López ha lamentat els "tons bel·ligerants" que s'han emprat durant la sessió i ha subratllat que si des de la majoria s'hagués "escoltat" algunes situacions "s'haguessin pogut evitar". Ha afegit que des del PS el que es vol és estar "al costat dels autònoms" i que tot i veure " aspectes positius i negatius" en el projecte de llei no li podien donar suport, quan hi ha coses "que no són justes", només per donar "el plaer" a la majoria de votar-hi a favor.

Durant el debat entre Espot i López, el cap de Govern li ha retret les paraules en roda de premsa posant en dubte l'actuació de l'executiu en la recerca de finançament exterior i el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha tornat a incidir en "la mà estesa" per poder treballar en definir les línies per al futur del país. "Ha de demostrar lleialtat institucional perquè la mà estesa" existeixi, ha emfasitzat Espot, posant en relleu que amb Pintat sí que és possible una entesa i amb López no, per la qual cosa l'ha convidat a plantejar-se la seva actitud. De fet, durant la sessió, Pintat ha plantejat al Govern que és el moment de començar a treballar "en un full de ruta" que dibuixi els diferents escenaris que es poden donar i les respostes als reptes de futur. Una proposta que López també ha plantejat manifestant que cal que el Govern creï l'organisme que cregui escaient per encarar aquest treball.