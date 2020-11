Taxa per tinença de gossos de cara el 2021

La majoria de comuns s'han mostrat interessats en aplicar una taxa de tinença de gossos de cara al 2021. Així ho han acordat a la primera reunió de cònsols de forma telemàtica, celebrada aquest dimarts i que ha tingut un ordre del dia més reduït. "Ens hem estalviat les compareixences que no eren urgents", ha indicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui ha presidit la reunió. Sobre aquesta taxa, cada comú tindrà llibertat de decidir si la imposa i quan ho fa. En aquest sentit, tant Marsol com el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han assegurat que els seus comuns volen aplicar aquesta taxa "dins un criteri unificat i de forma unànime". De fet, tan sols hi ha un o dos comuns que no ho aplicaran, han remarcat.

Aquesta mateixa setmana es reunirà un grup de treball per elaborar aquest criteri unificat i per decidir els imports i les possibles exoneracions, les quals aniran lligades principalment als gossos especials, ha comentat Marsol. Pel que fa als imports que s'han d'acabar d'establir, ha indicat que no serà una taxa excessiva i que "hi haurà tres imports diferents en funció de les dimensions dels gossos". A més, "també servirà per netejar els registres", ja que hi ha molts propietaris que no han donat de baixa alguns gossos que han mort, ha afegit la cònsol.

En la mateixa línia dels animals, els comuns han acordat fer el control dels excrements dels gossos a partir de l'ADN per identificar els culpables i tenir més netes les vies de les parròquies. Així, es tractaria de fer un registre de l'ADN del gos per després poder fer-ne el control, ha comentat Marsol, explicant que en principi el cost del registre l'hauria d'assumir el propietari, tot i que hi ha alguns comuns que estan valorant subvencionar-ne una part pels qui ho registrin durant els primers sis mesos. Tot i així, Marsol ha declarat que l'import no seria molt elevat, i que es trobaria al voltant dels 30 euros.

Projecte mediambiental amb els boscos

D'altra banda, en la reunió també s'ha presentat un projecte mediambiental sobre l'aprofitament del bosc d'acord amb llei de transició energètica. Mitjançant l'estudi es volia veure la possibilitat d'utilitzar les restes dels boscos per fer energia biomassa. "L'estudi preveu la manera que els comuns podríem utilitzar aquest combustible i seria un gran avanç ecològic i també econòmic", ha explicat Marsol, qui ha afegit que la construcció de la planta, que transformés la fusta en pèl·let tindria un cost de 600.000 euros. A més, implicaria una disminució de 2.390 tones de CO2 a l'any i l'objectiu seria arribar a les 6.000 tones anuals de recursos de biomassa per "donar servei a la majoria d'edificis administratius".

L'estudi preveu les tones que es podrien arribar a fer i les inversions necessàries. Ara, cada comú ha d'analitzar l'estudi a fons per tal de prendre una decisió a la propera reunió de cònsols, on assistirà un membre de l'empresa que ha fet l'estudi per tal d'explicar el projecte.

Finalment, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernàndez, ha explicat als cònsols el projecte 'Menja + Bé àpats a domicili', que pretén, no només donar assistència als domicilis a la gent gran o amb dificultats pel que fa als àpats, sinó també fer un seguiment i donar un servei més integral d'aquestes persones que es passen moltes hores a casa. En aquest sentit, Marsol ha comentat que la situació de la pandèmia ha constatat més que mai aquesta necessitat, i per tant, els cònsols han acordat que cada comú treballarà amb la Creu Roja en aquest projecte.