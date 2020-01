Terceravia assegura que va presentar diferents llistes per consolidar el projecte

Terceravia ha volgut deixar clar, a través d'un comunicat, que la decisió de concórrer a les eleccions comunals del 15 de desembre va respondre, únicament, a l’objectiu de "consolidar el projecte nacional". Així, recorden que van ser presents, sota les sigles de Terceravia + Independents a les parròquies d’Ordino, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i amb el nom de Terceravia + Unió Laurediana + Independents a Sant Julià de Lòria.

Per tant, afegeixen, la decisió de la formació de ser present a les parròquies citades va néixer "de la voluntat de presentar llistes electorals a les parròquies on en les passades eleccions generals del mes d’abril" se'n van fer de territorials. En aquest sentit, desmenteixen les informacions que assenyalarien a un possible acord amb el PS per obtenir uns resultats que afavorissin les dues formacions. Així, han negat cap mena de contacte amb membres del PS amb aquest objectiu.