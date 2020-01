Terceravia denuncia un excés de més de 100 milions d'euros al pressupost

Terceravia ha entrat a Sindicatura fins a disset esmenes parcials al pressupost del 2020 amb la voluntat de "defensar el sanejament i la contenció de l'endeutament", segons ha defensat el líder del partit, Josep Pintat. Així doncs, la formació proposa efectuar una reducció de la despesa pel període del 2020, i per als anys posteriors, de 101.136.500 euros gràcies a l'eliminació d'una sèrie de partides que consideren innecessàries i que no contemplen "tots els reptes que es parlen en l'actualitat", com és el cas de les reformes sanitàries, les pensions, l'acord d'associació amb la Unió Europea o la possible adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI).

Pintat ha explicat que les esmenes presentades "venen a portar més racionalitat, rigor pressupostari, i posar les coses ben clares". A més a més, ha denunciat que "tal com posa en relleu el Tribunal de Comptes", totes les inversions s'han de dur a terme en funció dels estalvis del Govern i, "avui en dia, l'estalvi net de l'Estat és negatiu", ja que acumula xifres vermelles des del 2016. Aquest estalvi, en cas que fos positiu, "haurien de ser els diners que es fessin servir per a l'autofinançament d'aquests projectes d'inversió" i, com que no ho són, "ens estem finançant amb l'endeutament i, aquesta espiral, és greu".

Les principals reduccions de les quals ha parlat Pintat tenen a veure amb les partides adreçades al museu Nacional de l'Automòbil (més de 14 milions d'euros); la millora de refugis de muntanya (2,6 milions d'euros); l'heliport nacional (11,4 milions d'euros) o el recinte multifuncional (10,5 milions d'euros), entre d'altres. Pintat no veu el finançament d'aquests projectes com a innecessaris, però no creu convenient que aquest sigui el millor moment per a plantejar-los quan damunt de la taula hi ha d'altres assumptes clau i necessaris per a la ciutadania.