Vives avisa que la conversió ecològica afecta tothom

Un cop més, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha reclamat accions per solucionar "les causes que més ens fan patir a tots", com són l'educació dels joves, la gent gran, la problemàtica de l'habitatge i, en especial, tot el que es deriva del canvi climàtic. El discurs de la recepció de Nadal del copríncep al Bisbat ha estat centrat en l'aspecte del medi ambient i el desenvolupament sostenible, i ha reclamat que la conversió ecològica que reclama el Papa Francesc, ha d'afectar tota la societat i no només a les empreses i als governs. Agafant de referència la cimera de Madrid de la COP25 i el seu acord, Vives ha indicat que Andorra ha de ser "pioner i modèlic en la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible" amb experiències reals d'una economia circular. Aquest compromís de transició cap a un món sense emissions, l'ha relacionat amb el compromís amb el qual el Papa reclama una ecologia humana integral.

"Davant les conseqüències de la nostra hostilitat cap als altres, la falta de respecte per la casa comuna i l'explotació abusiva dels recursos naturals", Vives ha remarcat que cal un camí de conversió ecològica a través d'una transformació de les relacions entre les persones i la natura. En aquest sentit, ha comentat la poca motivació dels joves envers la política, defensant que el seu esperit ecològic és el que els permet integrar-se amb la societat. En clara referència al Papa, ha remarcat que aquest ha elevat la defensa de la creació al mateix nivell que la de la pau, la igualtat, la dignitat o la distribució de la riquesa.

En el marc de les eleccions comunals d'aquest passat diumenge, Vives ha volgut destacar que ara vindrà un període d' estabilitat per Andorra i ha defensat que les tradicions i les institucions han fet gran al Principat. Amb aquest context electoral, ha commemorat els 600 anys del bisbe Francesc Tovia, qui va legitimar el Consell de la Terra l'11 de febrer de 1419, fet que va provocar que "els prohoms de les valls d'Andorra poguessin elegir anualment els seus representants". Finalment, en aquest missatge nadalenc, també ha dirigit unes paraules d'agraïment a la visita d'enguany del copríncep francès, Emmanuel Macron, i ha indicat que aquest dimecres, els Petits Cantors d'Andorra van anar a interpretar part de les seves obres al copríncep francès.

Reaccions dels grups parlamentaris

Tot just ha finalitzat l'acte oficial, els presidents dels diferents grups parlamentaris del Consell General, així com el cap de Govern, han valorat les paraules del copríncep episcopal. Pel que fa a l'estabilitat política del país, Xavier Espot ha reconegut que el panorama electoral ha canviat des que les eleccions generals i comunals coincideixen el mateix any, un fet que provoca que de vegades hi hagi qüestions "que queden una mica aturades", però ha apel·lat els tres anys i mig vinents "de relativa tranquil·litat i estabilitat" per a poder implementar el programa de Govern. Quant a l'àmbit del medi ambient, el líder de l'executiu ha dit que aquest element "és una de les tres potes bàsiques del nostre programa", ja que tot el Govern està compromès amb l' acord de París i, recentment, Andorra va expressar a Madrid que "vol estar al capdavant dels països que estan compromesos de forma efectiva" amb la sostenibilitat.

Carles Ensenyat, com a representant del grup parlamentari demòcrata, ha ressaltat que la "qüestió de la sostenibilitat a Andorra ha de ser pionera" perquè aquesta "és la voluntat del Govern". El Principat serà un dels primers països que declararà l' estat d'emergència climàtica gràcies al debat que es mantindrà al Consell General el pròxim mes de gener. Una proposta presentada pels grups parlamentaris que conformen el Govern de coalició que ha de fer d'Andorra "un referent".

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, també ha encoratjat Andorra per ser un dels primers països del món en declarar l'estat d'emergència climàtica, i ha indicat que s'han de començar a prendre mesures efectives des de ja perquè "no podem deixar a la generació que ve un món destrossat on no es pugui viure". En aquest sentit, el conseller general de Terceravia, Josep Pintat, ha manifestat que el medi ambient "és un bé que s'ha de respectar" i, per tant, el discurs de Vives ha estat "en perfecta sintonia amb el que es porta avui en dia".

Per la seva banda, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha assenyalat que la lectura que ha fet Vives del panorama actual "és de tocar molt de peus a terra". "Ara tenim tres anys al davant perquè es pugui desenvolupar aquesta acció de Govern tripartit", basada en el respecte pel medi ambient, i que aportarà "estabilitat" a la vegada que generarà " activitat econòmica". A més, "sabedors de les conseqüències que poden portar tots aquests canvis", segons Costa, Andorra ha de ser un bon exemple per "fer sentir la nostra veu més enllà i explicar les conseqüències dramàtiques que el canvi climàtic pot tenir pels petits estats".