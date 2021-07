Andorra comença a negociar el Conveni de no Doble Imposició amb Itàlia

Andorra la VellaLa ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit aquest dimarts a Roma amb el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació Internacional de la República d’Itàlia, Luigi Di Maio, per iniciar les negociacions per a la signatura d’un Conveni de no Doble Imposició (CDI) un cop finalitzi la presidència italiana del G20. També han intercanviat sobre la cooperació vigent ja existent entre ambdós països en els àmbits bilateral, europeu i multilateral. La trobada s’emmarca en el viatge oficial de la titular d’Afers Exteriors a la Santa Seu i a Roma. Durant la trobada, s'ha recordat l’estreta cooperació policial que va culminar amb la signatura del protocol d’entesa entre el Cos de Policia d’Andorra i la Guarda di Finanza d’Itàlia per lluitar contra els delictes econòmics, que va entrar en vigor al 2020 i ha permès estrènyer la col·laboració en la prevenció i la lluita contra el crim. Encara en aquest primer àmbit, Andorra i Itàlia també es troben en converses per signar un acord d’homologació de permisos de conduir.

Pel que fa als afers europeus, Ubach i Di Maio han abordat l’estat de les negociacions de l’Acord d’associació amb la UE. En aquest sentit, Di Maio ha remarcat que el Principat pot comptar amb el suport d’Itàlia en aquest procés i ha destacat que es tracta d’una negociació important per a la integració europea. Finalment, quant als afers multilaterals, la ministra Ubach ha proposat que Andorra i Itàlia puguin cooperar de manera més estreta en el marc del Partenariat de les Muntanyes de la FAO, iniciativa que ha sigut ben rebuda pel ministre Di Maio. Ubach també ha agraït a Itàlia el seu lideratge contra el canvi climàtic, així com per involucrar els joves en aquesta causa.

En el marc de la seva visita diplomàtica, la ministra d’Afers Exteriors s’ha reunit aquest dimarts al Vaticà amb el substitut per als Afers Generals de la Santa Seu, Monsenyor Edgar Peña, a qui ha traslladat, en nom de les autoritats i del poble andorrans, els millors desitjos de recuperació del Sant Pare. En el marc de la trobada, Ubach i Peña han acordat aprofitar la commemoració del 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques per desenvolupar activitats en diferents àmbits, com la cultura o la lluita contra el canvi climàtic. També han conversat sobre la situació sanitària, especialment pel que fa a les conseqüències socials de la pandèmia, així com la necessitat d’ajudar als joves i a la gent gran a afrontar aquest període d’incertesa. La ministra Ubach ha aprofitat la reunió per explicar la col·laboració establerta amb la Comunitat de Sant’Egidio, que ha permès a Andorra acollir refugiats sirians. De fet, gràcies a l’acord signat al 2018, Andorra acull actualment tres famílies. Monsenyor Peña ha agraït la contribució d’Andorra en l’ajuda al poble sirià i ha destacat que es tracta d’una prioritat per a la Santa Seu.