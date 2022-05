Cabanes s'imposa a Pallarés per un sol vot i serà el cap de llista de Liberals

Andorra la VellaJosep Maria Cabanes serà el cap de llista de Liberals per ser cap de Govern en les properes eleccions. El candidat s'ha imposat per un sol vot a l'altra aspirant que concorria les primàries, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés. Així ho han anunciat al Congrés Extraordinari celebrat aquest dijous la secretària general del partit, Maribel Lafoz, i el secretari d'organització, Josep Fusté.

En la votació, Cabanes ha rebut 50 vots i Pallarés s'ha quedat en 49. També hi ha hagut un vot en blanc i un de nul. El Congrés Extraordinari l'ha inaugurat el fins ara actual president de Liberals, Jordi Gallardo, i a continuació, els dos aspirants han exposat les seves propostes de candidatura davant dels assistents. Cal recordar, que en la votació, Cabanes no ha pogut votar, ja que encara no han passat sis mesos des de la seva afiliació al partit.