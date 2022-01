EncampEn ple equador del mandat comunal, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, fa balanç dels projectes executats i els que resten en cartera i reitera que la corporació disposa del múscul econòmic necessari per fer front a totes les inversions previstes al llarg dels pròxims dos anys.

Quin balanç fa dels primers dos anys de mandat?

Per una banda, en relació amb la pandèmia, ha estat un any i mig força dur, no és el que ningú s'hagués esperat. Per l'altra, en l'àmbit polític i d'accions, estem molt satisfets perquè hem pogut executar grans projectes de legislatura que teníem al programa en el moment que ens vam presentar.

Què han acomplert durant aquest període?

Hem fet molt èmfasi en l'estratègia de dinamització i reactivació econòmica. Per una banda, seguim treballant l'estratègia de posicionament i destinació turística en l'àmbit familiar i esdeveniments esportius, amb la realització de rutes de patrimoni, les competicions i esdeveniments relacionats amb l'esport, als quals sempre tenim una part pels infants, i també treballem projectes importants com el concurs d'idees d'Engolasters, amb la voluntat de dinamitzar la parròquia. Estem transformant Encamp en una parròquia de qualitat.

En aquest sentit, què els queda en cartera?

Quedar, queden moltes coses que ens agradaria poder fer, però en relació amb els projectes clau, saber que passa a finals de mes amb el concurs d'idees d'Engolasters i el projecte de Prada de Moles. A banda, totes les inversions previstes al pressupost del 2022, entre les quals hi ha el nou parc de l'Ossa, l'ampliació del nou gimnàs, finalitzar la separativa d'aigües residuals i pluvials o la millora de la via pública i del mobiliari i la segona fase del carrer Sant Jordi del Pas. A més, al febrer tirarem endavant el bus a la demanda i treballem en un projecte per actualitzar la maquinària i millorar la tecnologia dels aparcaments, una iniciativa molt important perquè volem ser un servei adaptat als requisits d'avui dia. També reactivarem el projecte de millora de les instal·lacions del bar del poble, però volem estudiar amb ells si volen que adrecem la Valireta per fer-hi activitats o prefereixen fer les millores al casal.

Què li demana al 2022?

En primer lloc, que acabi la pandèmia, crec que és un desig que aquestes festes tothom ha formulat per poder tornar a la normalitat i perquè també aprenem que dintre de la nostra vida, qualsevol cosa ens pot fer trontollar i som força vulnerables, tot i que ens hem sabut adaptar a la situació amb responsabilitat. D'altra banda, m'agradaria acabar el mandat deixant d'adaptar constantment totes les decisions quotidianes a la crisi sanitària i poder tirar endavant amb els projectes amb normalitat.

Estem transformant Encamp en una parròquia de qualitat ”

Com ha afrontat el comú la pandèmia durant aquest any i mig?

Amb una prioritat absoluta al principi i quan vam anar tornant a la normalitat, adaptant-nos dia a dia. Vam estar a prop dels nostres ciutadans i del teixit comercial, i també vam fer una aportació al Govern d'1,5 milions d'euros per ajudar amb els ERTO, tenint en compte que a la parròquia tenim molts comerços i creiem que havíem de ser solidaris. D'altra banda, vam atorgar ajudes i subvencions que van suposar tres milions.

Han aprovat un pressupost molt ambiciós amb grans inversions.

Hem aprovat un pressupost total de 35 milions d'euros, dels quals el percentatge que dediquem a inversions és força alt, 11 milions, però això no vol dir que posin en una situació complicada al comú perquè tenim múscul financer per poder tirar endavant gràcies al treball dut a terme els dos últims mandats, els de Jordi Mas i Jordi Torres. El nostre és el que ha de començar a executar el pla director que es va dissenyar i marcar el camí a seguir les pròximes legislatures, independentment de qui estigui governant, ja que, al final, el projecte de parròquia ha d'estar definit, no es pot canviar d'estratègies cada quatre anys. Per aquest motiu, hi ha un compromís per part de totes les forces polítiques per tirar endavant el pla director establert.

Preveuen que l'endeutament es dispari.

Estava previst d'entrada, no és nou que incrementem la ràtio d'endeutament, però vull insistir que som dels comuns amb una de les ràtios de deute més baix i un dels pressupostos més alts. Cal recordar que nosaltres vam partir de 40 milions d'endeutament el 2011 i ara ens situem sobre els dinou, tot i incrementar-lo en onze milions fins a final de mandat, estarem en una situació que res té a veure amb l'anterior. A més, som capaços de tornar préstecs importants, com el del Funicamp. Així, tenim la capacitat d'endeutar-nos i no deixar el comú en una situació complicada.

Quina relació mantenen amb els grups que formen part de la minoria?

Tenim una relació bona i fluida, ja que sempre facilitem tota la informació als consellers de la minoria i ells ho agraeixen. De fet, participen en totes les decisions i projectes que fem a través de les comissions i sempre tenen la porta oberta per fer qualsevol aportació. Encara que estiguin a la minoria, són consellers que han votat els nostres ciutadans i per aquest motiu tenen tot el nostre respecte.

El projecte de parròquia ha d'estar definit, no es pot canviar d'estratègies cada quatre anys ”

Des de la minoria de PS+I s'ha criticat el cost d'algunes inversions.

Em va saber greu amb el projecte del nou parc. Sí, hi havia projectes més econòmics, però el comú està duent a terme la iniciativa que el poble i el jurat, on hi havia representants de tots els àmbits socials i polítics de la parròquia. El preu de mercat l'estipulen les empreses de construcció. Nosaltres érem conscients que hi hauria un sobrecost perquè avui en dia estem rondant un 30% de més, però també sabem que no hi ha 50.000 solucions, l'única era no fer una part del parc, i per això vam fer el concurs en tres fases. És un projecte que per nosaltres s'ha d'iniciar i s'ha d'acabar perquè els ciutadans puguin gaudir d'aquesta transformació urbana com abans millor.

Finalitzaran tots els projectes abans d'acabar el mandat?

Sí. El parc de l'Ossa té un període d'execució de 21 mesos, tot i que s'ha demanat que es prioritzi la fase 1 de l'obra per poder lliurar a la població una part de l'espai abans del termini, l'ampliació del complex també suposa un termini d'aproximadament un any i mig, i l'únic que ens quedarà pendent serà Prada de Moles, que encara no sabem el termini perquè no hem obert els plecs.

Entrant al món de l'esport, des del comú treballen per fer de la parròquia un referent esportiu

És l'estratègia que es va marcar al pla director. És un sector que permet destacar-nos com a parròquia dintre d'Andorra i s'ha demostrat que està tenint els seus fruits amb les 4.000 pernoctacions registrades el 2021 en relació amb els esdeveniments esportius i competicions. Hem de seguir en aquesta línia i per això hem de continuar millorant i actualitzant les nostres instal·lacions, a Encamp i al Pas, perquè siguin de primer nivell. Volem apostar per l'esport.

L'obertura interna parcial de les estacions la temporada passada va suposar un fort sotrac econòmic.

Molt gran, d'una xifra de negoci d'entre trenta i quaranta milions d'euros, la temporada passada no es va arribar als cinc milions, el sotrac va ser important. A Andorra sempre tingut el sector de la neu com un atractiu turístic i de dinamització de tot el país i el fet de no poder obrir amb normalitat es va veure reflectit, no només al món de l'esquí, també als comerços de temporada d'hivern, hotels, apartaments turístics; tot va tenir un impacte econòmic molt fort.

El Pas de la Casa es va veure molt afectat.

El Pas va viure moments complicats, especialment quan hi va haver el tancament amb la frontera de França, de fet el poble estava desert i va ser força dramàtic. Per aquest motiu el comú va decidir ser solidaris amb l'executiu i atorgar ajudes directes a l'impost de radicació. Després, una vegada oberta la frontera, vam tenir la sort, exceptuant alguns moments, que el poble va tornar a ser un atractiu i la gent va venir, i des del juny el Pas ha pogut anar treballant. La temporada d'hivern s'està encarant molt bé i esperem que pugui continuar fins al tancament de pistes amb una activitat important.

La temporada d'hivern s'està encarant molt bé i esperem que pugui continuar fins al tancament de pistes amb una activitat important ”

En quin estadi es troba la reactivació econòmica de la vila?

El consell econòmic i social està treballant amb tots els representants i des de la seva formació, sempre que hi ha hagut un neguit s'ha transmès a través de l'organisme, a més comentem totes les qüestions amb ells i crec que està funcionant. Vam trobar una fórmula, el consell, per unir esforços, treballar plegats en la reactivació del poble i fer-nos més forts. Cal recordar que en els últims dos anys i mig s'han invertit prop d'11 milions d'euros al Pas, una xifra considerable que ha donat una volta a la vila i hi continuarem treballant. Considera que s'ha de seguir amb la dinàmica d'embelliment i canvi i seguir obrint nous negocis per mantenir-nos com un dels puntals econòmics d'Andorra.

Des de la corporació estudien treure a concurs una nova concessió de les pistes.

Penso que per Saetde seria més interessant una nova concessió que no perllongar, durant un màxim de deu anys, que és el que preveu la disposició addicional del projecte de pressupost, ja que ara la situació per Saetde també és molt complicada, els hi queden aproximadament setze anys, fins al 2037, i no poden, pràcticament, amortitzar noves inversions, i nosaltres no volem que la societat perdi valor. Per aquest motiu, estem treballant des del mes de desembre en fer una valoració del rescat d'aquests 16-17 anys que queden de concessió, quan ho sapiguem, sabrem quin és el valor de les accions del comú d'Encamp i, en aquest moment, començarem a definir el plec perquè el 2022 sigui una realitat. Per nosaltres, per Encamp i pel Pas, és molt important renovar aquesta concessió amb garanties d'inversió, ja que, per una banda, crec que l'àmbit territorial s'ha de modificar perquè a un futur no estarà adaptada a les necessitats i al canvi climàtic, i, per l'altra, creiem necessari determinar unes inversions mínimes, que figurin al plec, i garantir a qui es presenti que les podrà amortitzar.