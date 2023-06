Capdevila alerta que les pensions entren en dèficit el 2024

Andorra la VellaLa compareixença parlamentària de la presidenta de la Seguretat Social Montserrat Capdevila ha comportat que es recordi quina és la situació del Fons de Reserva de les Pensions. Les dades que ha posat damunt de la taula Capdevila, recollides en un informe, indiquen que el sistema de jubilació entrarà en dèficit a partir de l’any vinent. Això significa que per primer cop en la història d’Andorra al 2024 es pagaran més diners en pensions dels que es recaptaran per les cotitzacions a la CASS.

Capdevila ha destacat, segons recull l’informe, que amb els paràmetres actuals, el sistema no és sostenible. A partir de l’any vinent es començaran a acumular dèficits. Serà progressiu. Si al 2024 seran set milions en negatiu, al 2032 ja seran 153 en un sol any. Sense cap reforma, els fons que té el sistema de pensions, actualment 1.560 milions, s’aniran esgotant. Finalment, al 2039 s’acabaran els fons i ja no es podran pagar les pensions.