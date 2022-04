La cessió del Casamanya haurà d’esperar

Les especulacions al voltant de com serà i quan es produirà la cessió de l’antic hotel Casamanya al Govern perquè aquest hi ubiqui el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat tenen les hores comptades. El Quart d’Ordino, que ostenta la propietat de l’edifici, el comú d’aquesta parròquia i el mateix Govern tenen previst signar aquest divendres un acord en virtut del qual les tres institucions s’emplacen a estudiar la millor fórmula per fer realitat la cessió.

Abans no es concreti, s’obrirà un període de negociacions a tres bandes per concretar la naturalesa del conveni, les condicions i altres formalitats de l’operació. Val a dir que, segons ha pogut saber l’Ara Andorra, es preveu que si no hi ha consens en tots aquests aspectes qualsevol de les parts pot aixecar-se de la taula i renunciar a fer efectiva la cessió.

Es preveu que les negociacions siguin ràpides i responguin a l’interès general, més enllà d’alguns interessos polítics. En aquest sentit, es vol defugir de la politització que en les darreres setmanes ha planat sobre l’anunciada possible cessió, més tenint en compte que l’any vinent s’han de celebrar eleccions tant nacionals com parroquials.